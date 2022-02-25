Взлетную полосу авиазавода в Харькове обстреляли кассетными боеприпасами, – Венедиктова

В результате обстрела пострадали три курсанта Нацгвардии.

Российские оккупационные войска 25 февраля продолжают масштабный обстрел Харькова и применили кассетные боеприпасы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее информации, запрещенное вооружение было применено на территории Харьковского авиационного завода по ул. Сумской, 153.

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"Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все – курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", – говорится в публикации.

Затем она на русском языке обратилась к северным соседям:

Фото: Скриншот

"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками)".

[ + – ] Харьковский авиазавод Фото: Скриншот

По информации Международного комитета Красного креста, кассетные боеприпасы – это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Они могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.

Ввиду большой опасности, которую представляет для людей это оружие, оно было запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, вступившей в силу 1 августа 2010 года.

Тем временем российские войска продолжают массированные обстрелы Харькова, Он оказался в числе первых городов, куда полетели ракеты оккупантов в 5 часов утра 24 февраля. Сейчас на подступах к городу ведутся ожесточенные бои. Накануне ВСУ уничтожили четыре вражеских танка на окружной дороге, а уже сегодня, 25 февраля, в район Конного рынка прилетела ракета. К счастью, она не сдетонировала.

Напомним, что пять снарядов попало и на территорию Фельдман-Экопарка, который находится рядом с объездной дорогой. По информации сотрудников, есть погибшие и раненые животные.