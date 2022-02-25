Взлетную полосу авиазавода в Харькове обстреляли кассетными боеприпасами, – Венедиктова
В результате обстрела пострадали три курсанта Нацгвардии.
Российские оккупационные войска 25 февраля продолжают масштабный обстрел Харькова и применили кассетные боеприпасы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее информации, запрещенное вооружение было применено на территории Харьковского авиационного завода по ул. Сумской, 153.
"Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все – курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", – говорится в публикации.
Затем она на русском языке обратилась к северным соседям:
"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками)".
По информации Международного комитета Красного креста, кассетные боеприпасы – это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Они могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.
Ввиду большой опасности, которую представляет для людей это оружие, оно было запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, вступившей в силу 1 августа 2010 года.
Тем временем российские войска продолжают массированные обстрелы Харькова, Он оказался в числе первых городов, куда полетели ракеты оккупантов в 5 часов утра 24 февраля. Сейчас на подступах к городу ведутся ожесточенные бои. Накануне ВСУ уничтожили четыре вражеских танка на окружной дороге, а уже сегодня, 25 февраля, в район Конного рынка прилетела ракета. К счастью, она не сдетонировала.
Напомним, что пять снарядов попало и на территорию Фельдман-Экопарка, который находится рядом с объездной дорогой. По информации сотрудников, есть погибшие и раненые животные.