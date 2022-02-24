На территорию Фельдман-Экопарка под Харьковом попали снаряды, погибли животные

По информации сотрудников, на территории Экопарка разорвалось пять снарядов.

Пять снарядов разорвалось на территории "Фельдман-Экопарка", который находится рядом с окружной дорогой под Харьковом. О чрезвычайной ситуации сообщается в Instagram-аккаунте парка.

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"На территории Экопарка сегодня уже разорвалось пять снарядов. Есть убитые и раненые животные", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

На объездной дороге сегодня, 24 февраля, ВСУ отбивали вторжение российской армии и подорвали четыре танка.

Фельдман-Экопарк – это региональный ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, один из объектов природно-заповедного фонда Украины, благотворительный проект МБФ "Фонда Александра Фельдмана". Парк является любимым местом отдыха не только харьковчан. Туда приезжают тысячи гостей со всей Украины. Его основной составляющей является зоопарк, где живут около двух тысяч животных.

Россия сбросила первые снаряды на Харьков в пять часов утра 24 февраля, не прекращает бомбить украинские города. После обеда с территории Беларуси в сторону нашей страны было выпущено четыре баллистические ракеты. Ранее еще две, предположительно "Калибр", упали в Броварах. В результате обстрела там погибли шесть человек, еще 12 были ранены.