"Россия нанесла ракетные и авиационные удары, украинская армия ведет боевые работы", - Юрий Бутусов

Сейчас Россия пытается уничтожить военную инфраструктуру Украины и вынудить Украину сдать Донбасс и капитулировать.

Россия нанесла ракетные и авиационные удары по радарам и зенитно-ракетным комплексам ПВО, авиабазам, складам боеприпасов бригад сухопутных войск. Информация о высадке десанта в Одессе и Мариуполе не подтвердилась – оба порта под контролем Украины. Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор ЦЕНЗОР.нет Юрий Бутусов.

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"На северных границах атакованы воинские части и пограничные посты. Но наступления наземных сил на Харьков не происходит. На крымском направлении активность противника была отражена огнем ВСУ. Пока наступления там нет. Активные боевые действия идут на Донбассе. Российские войска атакуют город Счастье Луганской области. Украинские войска накрывают огнем атакующие подразделения противника, управление войсками сохраняется. Противник пытается форсировать Северский Донец и выйти на оперативное пространство в районе Лобачево", – пишет Бутусов.

По его данным, сейчас Россия пытается уничтожить военную инфраструктуру Украины и вынудить Украину сдать Донбасс и капитулировать.

"Я нахожусь в Донбассе и вижу, как наши воины ведут боевую работу. Работают все наши силы. Настроение боевое, все приказы командования выполняются. Сейчас все зависит от нашей организованности, эффективного сопротивления и поддержки наших союзников", – говорит Юрий Бутусов.

Напомним, утром 24 февраля Россия объявила Украине войну, в Украине было введено военное положение.