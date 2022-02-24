"Росія завдала ракетних та авіаційних ударів, українська армія веде бойові дії", — Юрій Бутусов

Зараз Росія намагається знищити військову інфраструктуру України та змусити Україну здати Донбас та капітулювати.

Росія завдала ракетних та авіаційних ударів по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО, авіабазах, складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформацію про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердили – обидва порти під контролем України. Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор ЦЕНЗОР.нет Юрій Бутусов.

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"На північних кордонах атакували військові частини та прикордонні пости. Але наступ наземних сил на Харків не відбувається. На кримському напрямку активність противника відбили вогнем ЗСУ. Поки наступу там немає. Активні бойові дії йдуть на Донбасі. Російські війська атакують місто Щастя Луганської області. Українські війська накривають вогнем атакувальні підрозділи супротивника, управління військами зберігається. Противник намагається форсувати Сіверський Донець та вийти на оперативний простір у районі Лобачеве", – пише Бутусов.

За його даними, зараз Росія намагається знищити військову інфраструктуру України та змусити Україну здати Донбас та капітулювати.

"Я перебуваю на Донбасі й бачу, як наші воїни ведуть бойову роботу. Працюють усі наші сили. Настрій бойовий, усі накази командування виконують. Зараз все залежить від нашої організованості, ефективного спротиву та підтримки наших союзників", – каже Юрій Бутусов.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія оголосила Україні війну, в Україні ввели воєнний стан.