На територію "Фельдман-Екопарку" під Харковом потрапили снаряди, загинули тварини

За інформацією співробітників, на території екопарку розірвалося 5 снарядів.

П'ять снарядів розірвалося на території "Фельдман-Екопарку", що розташований поряд із окружною дорогою під Харковом. Про надзвичайну ситуацію повідомляється у Instagram-акаунті парку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"На території екопарку сьогодні вже розірвалося п'ять снарядів. Є вбиті та поранені тварини", – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

На об'їзній дорозі сьогодні, 24 лютого, ЗСУ відбивали вторгнення російської армії та підірвали чотири танки.

"Фельдман-Екопарк" – це регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, один із об'єктів природно-заповідного фонду України, благодійний проєкт МБФ "Фонду Олександра Фельдмана". Парк є улюбленим місцем відпочинку не лише харків'ян. Туди приїжджають тисячі гостей із усієї України. Його основною складовою є зоопарк, де мешкають близько двох тисяч тварин.

Росія скинула перші снаряди на Харків о п'ятій годині ранку 24 лютого, не припиняє бомбардувати українські міста. Після обіду з території Білорусі у бік нашої країни було випущено чотири балістичні ракети. Раніше ще дві, ймовірно, "Калібр", впали в Броварах. Унаслідок обстрілу там загинули шестеро людей, ще 12 було поранено.