Злітну смугу авіазаводу в Харкові обстріляли касетними боєприпасами, – Венедиктова

Внаслідок обстрілу постраждали три курсанти Нацгвардії.

Російські окупаційні війська 25 лютого продовжують масштабний обстріл Харкова та застосували касетні боєприпаси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова. За її інформацією, заборонене озброєння було застосоване на території Харківського авіаційного заводу на вул. Сумський, 153.

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"Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Усі — курсанти Національної гвардії. Кваліфікуємо та починаємо слідство", — йдеться у публікації.

Потім вона російською звернулася до північних сусідів:

Фото: Скриншот

"Росіяни, я розумію, що цієї хвилини вас не лякають кримінальні наслідки від скоєного (пізніше злякаєтеся), але людьми залишайтеся, і у вас же є діти, дорогі люди, родичі. Не ставайте військовими злочинцями".

[ + – ] Харківський авіазавод Фото: Скриншот

За інформацією Міжнародного комітету Червоного хреста, касетні боєприпаси — це боєприпаси, що складаються з контейнерів, що відкриваються у повітрі та розкидають велику кількість розривних суббоєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" по великій території. Залежно від моделі, кількість суббоєприпасів може становити від декількох десятків до більше ніж 600. Їх можуть скидати з літаків або доставляти до мети за допомогою артилерії або ракет.

Зважаючи на велику небезпеку, яку являє для людей ця зброя, вона була заборонена Конвенцією з касетних боєприпасів, що набула чинності 1 серпня 2010 року.

Тим часом російські війська продовжують масовані обстріли Харкова. Він опинився серед перших міст, куди полетіли ракети окупантів о 5 годині ранку 24 лютого. Зараз на підступах до міста точаться запеклі бої. Напередодні ЗСУ знищили чотири ворожі танки на окружній дорозі, а вже сьогодні, 25 лютого, в район Кінного ринку прилетіла ракета. На щастя, вона не здетонувала.

Нагадаємо, що п'ять снарядів потрапило і на територію Фельдман-Екопарку, який знаходиться поряд із об'їзною дорогою. За інформацією співробітників, є загиблі та поранені тварини.