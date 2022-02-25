Злітну смугу авіазаводу в Харкові обстріляли касетними боєприпасами, – Венедиктова
Внаслідок обстрілу постраждали три курсанти Нацгвардії.
Російські окупаційні війська 25 лютого продовжують масштабний обстріл Харкова та застосували касетні боєприпаси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова. За її інформацією, заборонене озброєння було застосоване на території Харківського авіаційного заводу на вул. Сумський, 153.
"Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Усі — курсанти Національної гвардії. Кваліфікуємо та починаємо слідство", — йдеться у публікації.
Потім вона російською звернулася до північних сусідів:
"Росіяни, я розумію, що цієї хвилини вас не лякають кримінальні наслідки від скоєного (пізніше злякаєтеся), але людьми залишайтеся, і у вас же є діти, дорогі люди, родичі. Не ставайте військовими злочинцями".
За інформацією Міжнародного комітету Червоного хреста, касетні боєприпаси — це боєприпаси, що складаються з контейнерів, що відкриваються у повітрі та розкидають велику кількість розривних суббоєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" по великій території. Залежно від моделі, кількість суббоєприпасів може становити від декількох десятків до більше ніж 600. Їх можуть скидати з літаків або доставляти до мети за допомогою артилерії або ракет.
Зважаючи на велику небезпеку, яку являє для людей ця зброя, вона була заборонена Конвенцією з касетних боєприпасів, що набула чинності 1 серпня 2010 року.
Тим часом російські війська продовжують масовані обстріли Харкова. Він опинився серед перших міст, куди полетіли ракети окупантів о 5 годині ранку 24 лютого. Зараз на підступах до міста точаться запеклі бої. Напередодні ЗСУ знищили чотири ворожі танки на окружній дорозі, а вже сьогодні, 25 лютого, в район Кінного ринку прилетіла ракета. На щастя, вона не здетонувала.
Нагадаємо, що п'ять снарядів потрапило і на територію Фельдман-Екопарку, який знаходиться поряд із об'їзною дорогою. За інформацією співробітників, є загиблі та поранені тварини.