Харків почали бомбити — ЗМІ (відео)

Мер Харкова просить усіх залишатися у сховищах.

24 лютого надійшла інформація про те, що на Харків буде завдано ракетного удару. У соцмережах повідомляють, що Харків знову почали бомбардувати, і мирні жителі ховаються у метро, пише Уніан.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив людей, що російські танки стоять поблизу окружної дороги. Метро — найбезпечніше місце, і всі комунальні служби працюють. Серед мирного населення жертв немає, Терехов просить усіх залишатися у сховищах.

Харків'яни повідомляють, що ситуація стала спокійнішою, але люди залишаються у місцях укриття.

24 лютого мешканці українських міст прокинулися від звуків вибухів. Росія розпочала військову операцію проти України. У Генштабі ЗСУ розповіли, що вже полонили перших російських військовослужбовців, які проходили службу під Москвою.