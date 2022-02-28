Дмитрий Кулеба рассказал, какие потери несет российская армия в Украине

По словам министра, все военные преступления россиян фиксируются, поэтому откреститься от них не получится.

Российские войска с 24 февраля, после вторжения на территорию суверенного государства, выпустило по городам и селам 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер", заявил на вечернем брифинге 28 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращенном в адрес российских граждан. Он решил донести им правду о том, что действительно сейчас происходит.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Глава МИДа подчеркнул, что с первых дней нападения российский президент Владимир Путин начал наступление в четырех направлениях, пустив в ход все оружие и все роды войск.

"24 февраля около четырех часов утра, российская армия совершила нападение на Украину одновременно с юга (из оккупированного Крыма), с востока (из оккупированного Донбасса), с северо-востока и с севера, в том числе, с территории Беларуси. Путин пустил в ход практически все оружие и все роды войск: крылатые ракеты, авиацию, колонны танков и наземных войск, которые вторглись на чужую землю через государственную границу", – рассказал он.

Министр подчеркнул, что бомбардировке подверглись крупные города Украины, в том числе город-герой Киев, причем это произошло впервые с 1941 года, когда на него падали бомбы нацистской Германии.

При этом, заметил Кулеба, Украина, несмотря на всю боль и ужас, не сдалась и начала бороться, а война стала поистине народной. В качестве примера того, как люди противостоят оккупантам, он навел село Корюковку в Черниговской области, которое в 1943 году было дотла сожжено фашистами, где жители с голыми руками, без оружия вышли на русский танк и заставили его отойти.

"Мы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов, сожгли 191 танк, 816 бронемашин, 47 артиллерийских орудий, один комплекс "Бук", 21 установку "Град", 291 автомобиль, 80 цистерн с горючим, три беспилотника, и пять средств ПВО", – рассказал политик.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что те, кто спровоцировал эту войну, сейчас "сидят в тепле и безопасности", как и человек, давший приказ нападать, а вместо них в танках горят сыновья, братья, отцы простых россиян.

По словам Кулебы, сейчас все преступления России фиксируются и станут доказательной базой будущем.

Напомним, 28 февраля вечером на Киев обрушилась баллистическая ракета, прогремели взрывы в Харькове, которого и до этого обстреливали весь день. Все это произошло в начале и по окончанию переговоров украинской и российской делегации по урегулированию ситуации.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ряд ее европейских коллег уже готовы подключиться к расследованию военных преступлений России и довести дела до судов.

Что касается Владимира Путина, то 28 февраля в разговоре с Эммануэлем Макроном он назвал условия прекращения войны в Украине. Президент России Владимир Путин продолжает настаивать на демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины. Он сообщил, что готов к переговорам с Украиной.