Российские военные дезертируют и сдаются в плен: Генштаб отчитался о ситуации в Украине

ВСУ дают врагу отпор и удерживают рубежи обороны, не подпуская к столице. Тем временем, ДРГ противника переодеваются в форму украинских военных, Нацполиции и Нацгвардии, чтобы проникнуть в их ряды.

1 марта российские войска проводят перегруппировку, высаживают десанты и наносят ракетно-бомбовые удары по Украине с воздуха. Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook.

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Сообщается, что помимо регулярных войск, оккупанты используют диверсионно-разведывательные группы, которые нападают на гражданские и военные объекты на территории Украины. Тем не менее, отпор со стороны украинских защитников снижает моральный дух противника — зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

В Северской области ВСУ ведут оборонительные бои, не пропуская врага в столицу с северо-восточного направления. Под Черниговом уничтожили несколько ДРГ, которые пытались прорваться в город вместе с бронированной техникой. На других направлениях танковые и механизированные части украинских войск обороняются на занятых позициях при помощи всех имеющихся средств при поддержке авиации и артиллерии.

На Слобожанщине механизированные бригады и бронетранспортеры Десантно-штурмовых войск уничтожают российских военных и их боевую технику, благодаря чему украинские войска вернулись на первый рубеж обороны. Защитники Киева обороняют город, удерживают внешние рубежи обороны и объекты критической государственной инфраструктуры, не подпуская силы противника к пригородам столицы, применяются меры для выявления и обезвреживания ДРГ в столице, которые переодеваются в форму ВСУ, Нацполиции и Нацгвардии и пытаются проникнуть в украинские подразделения.

"Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора", — подчеркнул Генштаб.

По данным ВСУ, общие потери врага с 24 февраля по состоянию на 6:00 1 марта составляют:

личный состав — ориентировочно 5710;

пленными — 200;

самолеты — 29;

вертолеты — 29

танки — 198;

боевые бронированные машины — 846;

артиллерийские орудия — 77;

средства ПВО — 7;

РСЗО БМ-21 "Град" — 24;

автомобильная техника — 305;

цистерны с топливом — 60;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3;

корабли/катера — 2;

ЗРК "БУК" — 1.

Генштаб подчеркнул, что данные уточняются, ведь точно подсчитать потери очень сложно из-за очень интенсивных боевых действий.

Ранее о потерях российских войск рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, с первых дней нападения президент РФ Владимир Путин приказал применять все оружие и все роды войск для наступления в четырех направлениях.

Писали также, что российская армия нанесла ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. В результате мощного взрыва в здании ОГА и строениях поблизости выбило стекла, данных о пострадавших пока не поступало.

Еще сообщали, что чиновники НАТО удивлены непрофессионализмом армии РФ во время войны в Украине. Действия оккупантов и поражения в боях с украинцами заставили западных аналитиков снизить оценку способностей российских войск.