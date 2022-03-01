В НАТО удивлены непрофессионализмом армии РФ во время войны в Украине, — VICE

Многие в Альянсе были шокированы тем,"насколько некомпетентными оказались российские солдаты, особенно офицерский и младший офицерский состав.

Ряд военных чиновников НАТО были удивлены некомпетентностью российской армии, а также тем, как ожесточенно ей противостоят украинские войска в условиях полномасштабной войны, начавшейся в четверг, 24 февраля. Об этом пишет издание VICE News со ссылкой на анонимные источники в Альянсе.

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По словам собеседников журналистов, российское вторжение в Украину одновременно удивило и проинформировало западных военных наблюдателей — их мнение о способностях войск РФ понизилось.

"То, что я вижу, в это невозможно поверить. Я думаю, именно поэтому они так активно перешли к операциям влияния (фабрики троллей, ботофермы и т.д. — ред.)", — сказал источник связанный с силами специального назначения.

Другой источник сообщил VICE News, что официальные лица и аналитики в вооруженных силах США были "в восторге" от того, какие типы оружия и техники использует РФ, а также как работают ее боевые корабли и радарные системы. Боевые действия на территории Украины помогла Западу получить данные о том, как россияне проводят военные операции.

"Мы не видели их в такой войне уже много лет. Даже Сирия не была такой. Это огромный размер выборки", — сказал источник издания.

Автор публикации отмечает, что РФ не вела войны такого масштаба со времен операции в Чечне, начавшейся в 1994 году, через несколько лет после распада Советского Союза. И хотя президент России Владимир Путин вкладывал деньги и ресурсы в российские вооруженные силы, стремясь сделать их конкурентоспособными по отношению к НАТО, многие в Альянсе были шокированы тем, "насколько некомпетентными оказались российские солдаты, особенно офицерский и младший офицерский состав". Собеседники издания охарактеризовали действия РФ в Украине как не производящие впечатления и небрежные.

В то же время в западном военном сообществе удивились, насколько хорошо действуют украинские войска — как в воздухе так и на земле, против российского спецназа.

"Например, даже способность Украины летать и наносить смертоносные удары турецкими беспилотными системами, которые впервые расстроили президента Владимира Путина в конце 2021 года, без того, чтобы российская система ПВО их сбила, вызывает удивление, учитывая ее превосходство в воздухе", — пишет автор материала.

Напомним, по состоянию на утро 28 февраля с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли около 5300 российских военных, уничтожены десятки самолетов, вертолетов, а также почте две сотни танков.

Также мы писали о том, как российский военный застрелил жителя Бердянска после того как, тот отказался отдавать ему мобильный телефон.