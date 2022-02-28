Российский военный застрелил мужчину в Бердянске, пытаясь забрать телефон, — ЗОГА

Доказательствами мародерства и грабительских действий военных РФ являются камеры видеонаблюдения магазинов и заправок, написали в телеграм-канале Запорожской областной государственной администрации, посоветовав искать их в соцсетях.

Как сообщает Запорожская госадминистрация в своем Telegram-канале, российский военный застрелил жителя Бердянска за то, что тот не отдал ему мобильный телефон для звонка домой в Россию.

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"Таким вот образом осуществляется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев от геноцида", — говорится в сообщении.

В Запорожской ОГА также написали, что доказательствами мародерства и грабительских действий военных РФ являются камеры видеонаблюдения магазинов и заправок.

Напоминаем, что 27 февраля противник занял Бердянск. И.о. мэра города Александр Свидло сообщил, что военная техника проехала по городу, потом появилась информация о том, что вооруженные люди идут по Пролетарскому проспекту. Жители Бердянска смогли снять несколько видео, где видно передвижение вражеской техники по городу, а также скопления солдат.

В Telegram-канале Новости Бердянск online, сегодня, 28 февраля, появилось видео, на котором местные жители поют гимн Украины рядом российской военной техникой.

На видео, размещенном в другом Telegram-канале также видно скопление местных жителей рядом с российской техникой.

Фокус уже писал о том, что темп наступления противника упал, а ракеты летят из Беларуси. Под обстрелом оказались Житомир, Чернигов и города Харьковской области. А бывший лидер боевиков "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что война с Украиной для РФ не станет "легкой прогулкой".

Также стало известно, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Глава Евросоюза заявила о том, что Украину нужно принять, так как наша страна уже имеет прочные связи с блоком.