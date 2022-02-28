Російський військовий застрелив чоловіка в Бердянську, намагаючись забрати телефон, — ЗОДА

Доказами мародерства та грабіжницьких дій військових РФ є камери відеоспостереження магазинів і заправок, написали в телеграм-каналі Запорізької обласної державної адміністрації, порадивши шукати їх у соцмережах.

Як повідомляє Запорізька держадміністрація у своєму Telegram-каналі, російський військовий застрелив мешканця Бердянська за те, що той не віддав йому мобільний телефон для дзвінка додому в Росію.

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"Так здійснюється так звана "військова операція", метою якої є "захист українців від геноциду", — йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОДА також написали, що доказами мародерства та грабіжницьких дій військових РФ є камери відеоспостереження магазинів і заправок.

Нагадуємо, що 27 лютого противник зайняв Бердянськ. В. о. мера міста Олександр Свідло повідомив, що військова техніка проїхала містом, потім з'явилася інформація про те, що озброєні люди йдуть Пролетарським проспектом. Жителі Бердянська змогли зняти кілька відео, де видно пересування ворожої техніки містом, а також скупчення солдат.

У Telegram-каналі Новини Бердянськ online, сьогодні, 28 лютого, з'явилося відео, на якому місцеві жителі співають гімн України поряд із російською військовою технікою.

На відео, розміщеному в іншому Telegram-каналі, також видно скупчення місцевих жителів поряд із російською технікою.

Фокус уже писав про те, що темп наступу противника впав, а ракети летять з Білорусі. Під обстрілом опинилися Житомир, Чернігів і міста Харківської області. А колишній лідер бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що війна з Україною для РФ не стане "легкою прогулянкою".

Також стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Глава Євросоюзу заявила про те, що Україну потрібно прийняти, оскільки наша країна вже має міцні зв'язки з блоком.