Прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою запропонував Міністр Словаччини. Голова Євросоюзу заявила про те, що Україну потрібно прийняти, оскільки наша країна вже має міцні зв'язки із блоком.

28 лютого Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як повідомляє глава уряду, 27 лютого прийняти Україну до Європейського Союзу за особливою процедурою запропонував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. У ніч із 27 на 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомило видання Politico 27 лютого, голова Європейської комісії заявила: блок хоче, щоб Україна вступила до ЄС. За її словами, Україна вже має міцні зв’язки з Євросоюзом. Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що "довіра до президента Путіна повністю підірвана і зруйнована".

"У нас і так йдуть консультації з Україною, наприклад, щодо інтеграції українського ринку в єдиний ринок (Європейський єдиний ринок, – ред.). У нас дуже тісна співпраця в галузі енергосистеми. У нас так багато тем, у яких ми дуже співпрацюємо, тісно, і справді, вже досить довго вони є частиною нас. Вони (Україна, – ред.) одні з нас, і ми хочемо їхнього вступу", – додала голова Єврокомісії.

Український прем'єр Шмигаль наголосив, що дії російського загарбника отримали небачений опір:

"Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде прийняте невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо. Вдячні партнерам за підтримку. Усе буде Україна!"

[ + – ] Шмигаль: Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою

28 лютого українська делегація прибула на мирні переговори із представниками РФ. Дипломати перебувають на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Основне питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення російських військ з території України.

Також 28 лютого стало відомо, що Україна направила позов до Міжнародного суду ООН. У позові йдеться про вимогу вжити "тимчасових заходів" проти РФ, які можуть бути розглянуті найближчим часом.