250 тысяч гривен за танк и 300 у.е. за пленного: мэр Чернигова решил поощрять защитников города

Владислав Атрошенко в обращении к жителям города и области призвал всех объединится в борьбе с врагом, а за сожженную технику и пленных или убитых российский солдат он будет давать деньги.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в своем видеообращении заявил, что будет лично выдавать денежные премии жителям Чернигова, которые примут активное участие в борьбе с противником, сообщает Суспільне.

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В частности, Атрошенко сказал, что в случае захода на территорию Чернигова вражеской техники или живой силы врага, он будет платить за уничтоженный российский БТР 150 тысяч гривен, за БМП – 200 тысяч, за танк – 250 тысяч, а за пленного или убимтого российского солдата – 300 у.е. за голову.

Также мэр Чернигова призвал жителей города и области помогать военным ВСУ и остановить технику и солдат врага, чтобы они не двигались дальше.

"Слава простому народу, слава ВСУ, слава всем, кто защищает нашу землю от фашистско-российских захватчиков. Сегодня их первоочередная задача – это столица. Но значительная часть российских войск находится вокруг Чернигова. Они хотят захватить город", — сказал Атрошенко.

Напоминаем, что Генштаб ВСУ отчитался о ситуации на фронтах Украины. ВСУ дают врагу отпор и удерживают рубежи обороны, не подпуская к столице. Тем временем, ДРГ противника переодеваются в форму украинских военных, Нацполиции и Нацгвардии, чтобы проникнуть в их ряды. В то же время российские военные дезертируют и сдаются в плен.

Фокус также писал о том, что в НАТО удивлены непрофессионализмом армии РФ. Многие были шокированы тем, насколько некомпетентными оказались российские солдаты во время вторжения в Украину.

Напоминаем, что армия РФ нанесла ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова.