30 БТГ идут на Киев, на Черном море готовится десантная операция РФ, — Генштаб ВСУ

Войска РФ стремятся взять в блокаду украинскую столицу. На Донецком направлении враг пытается блокировать Мариуполь.

По состоянию на 06.00 второго марта 13 батальйонно-тактических груп (БТГ) российских оккупационных войск из Восточного военного округа ВС РФ предпринимают попытки продолжить наступление на Подольском направлении по рубежу Гореничи, Гостомеля и Демидова в направлении Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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В Житомирской области дислоцированы около трех БТГ из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17 тактических групп россиян, хотя и с потерями, продолжают наступление, с тем чтобы взять в блокаду украинскую столицу с северо-востока. Силы захватчиков удалось остановить в районах таких населенных пунктов: Козелец, Бобровица, Макеев.

В районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье — это уже другое направление — оккупант потерял наступательный потенциал.

Две тактические группы ВС РФ безуспешно пытаются удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку.

На Слобожанском направлении порядка 16 БТГ наступают в направлении Краснограда, еще до 4 БТГ идут на Изюм. Российские оккупанты понесли потери в Богодухове, Чугуеве, Шевченково — здесь их удалось остановить.

На Донецком направлении агрессор пытается блокировать Мариуполь.

Таврическое направление: наступление продолжается в районах населенных пунктов: Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

Перегруппировавшись, враг движется в направлении Херсона и Николаева. Около двух БТГ действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской зоне оккупанты развертывают корабельную группу и готовятся к морской десантной операции.

Когда не удается продвинуться дальше, противник прибегает к тактике ракетно-бомбовых ударов по объектам критически важной инфраструктуры — для устрашения мирных жителей, которые плечо к плечу с ВСУ оказывают сопротивление армии РФ.

Моральный дух противника и его воля к победе стремительно падают. Героические оборонительные усилия украинской армии подавляют волю к победе противника и моральный дух.

Данные о потерях оккупантов будут опубликованы позже.

Российские солдаты сдаются в плен

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Группы российских солдат и офицеров сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. Генштаб публикует фото российских солдат для их матерей в России.

Ранее Фокус сообщал, что в Житомире в результате взрывов возле больницы полностью уничтожен жилой дом. По меньшей мере погибли два человека, пострадали 10, среди них дети.