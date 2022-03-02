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Военный Фокус Российско-украинская война

30 БТГ идут на Киев, на Черном море готовится десантная операция РФ, — Генштаб ВСУ

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Раненый украинский солдат в Киеве.
Фото: AP Photo | Раненый украинский солдат в Киеве.

Войска РФ стремятся взять в блокаду украинскую столицу. На Донецком направлении враг пытается блокировать Мариуполь.

По состоянию на 06.00 второго марта 13 батальйонно-тактических груп (БТГ) российских оккупационных войск из Восточного военного округа ВС РФ предпринимают попытки продолжить наступление на Подольском направлении по рубежу Гореничи, Гостомеля и Демидова в направлении Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В Житомирской области дислоцированы около трех БТГ из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17 тактических групп россиян, хотя и с потерями, продолжают наступление, с тем чтобы взять в блокаду украинскую столицу с северо-востока. Силы захватчиков удалось остановить в районах таких населенных пунктов: Козелец, Бобровица, Макеев.

В районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье — это уже другое направление — оккупант потерял наступательный потенциал.

Две тактические группы ВС РФ безуспешно пытаются удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку.

На Слобожанском направлении порядка 16 БТГ наступают в направлении Краснограда, еще до 4 БТГ идут на Изюм. Российские оккупанты понесли потери в Богодухове, Чугуеве, Шевченково — здесь их удалось остановить.

На Донецком направлении агрессор пытается блокировать Мариуполь.

Таврическое направление: наступление продолжается в районах населенных пунктов: Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

Перегруппировавшись, враг движется в направлении Херсона и Николаева. Около двух БТГ действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской зоне оккупанты развертывают корабельную группу и готовятся к морской десантной операции.

Когда не удается продвинуться дальше, противник прибегает к тактике ракетно-бомбовых ударов по объектам критически важной инфраструктуры — для устрашения мирных жителей, которые плечо к плечу с ВСУ оказывают сопротивление армии РФ.

Моральный дух противника и его воля к победе стремительно падают. Героические оборонительные усилия украинской армии подавляют волю к победе противника и моральный дух.

Данные о потерях оккупантов будут опубликованы позже.

Российские солдаты сдаются в плен

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Задержанные российские солдаты
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
Задержанные российские солдаты
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
Задержанные российские солдаты
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
Задержанные российские солдаты
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
Задержанные российские солдаты
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
пленные российские солдаты, украина, войска, бои
пленные российские солдаты, украина, войска, бои

Группы российских солдат и офицеров сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. Генштаб публикует фото российских солдат для их матерей в России.

Ранее Фокус сообщал, что в Житомире в результате взрывов возле больницы полностью уничтожен жилой дом. По меньшей мере погибли два человека, пострадали 10, среди них дети.