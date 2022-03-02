РФ доставила Януковича в Мінськ для оголошення його "легітимним президентом України", — УП

Джерела журналістів у розвідці не заперечують, що політик-утікач незабаром може виступити зі зверненням до українців або спробує повернутися в Україну.

Експрезидент-утікач Віктор Янукович перебуває в Білорусі й Кремль може готувати його для спецоперації щодо усунення чинної влади в Україні. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела в українській розвідці.

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За даними журналістів, Росія може організувати спецоперацію, під час якої Віктора Януковича, який зараз перебуває на території Білорусі, можуть оголосити "президентом України".

Інсайдери в українській розвідці попереджають, що один зі сценаріїв Кремля має на увазі проголошення політика-втікача "главою держави" може статися в Мінську.

"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції чи акції щодо повернення в Україну експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", — йдеться у публікації "Української правди".

Варто зазначити, що раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони попереджали про ще одну провокацію Росії. За даними відомства, Кремль готує диверсію аби виправдати вторгнення 300 білоруських танків на територію України. Розвідники попереджають, що військова техніка Білорусі вже чекає на маршруті Пінськ-Іваново-Дрогочин.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як проходить сьомий день війни та де на Запорізькому напрямі точаться запеклі бої з російськими окупантами.