Літак Януковича сів у Мінську перед стартом переговорів України та РФ, — УП

За інформацією журналістів, Москва вимагатиме повернути біглому главі держави президентське крісло.

Літак екс-президента України Віктора Януковича зараз йде на посадку в Мінську. Про це повідомляє УП із посиланням на джерела у розвідці, наводяться скріншоти карт польотів Fightradar24.

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Приземлитися борт має у Національному аеропорту Мінська. Вилетів літак із Міжнародного аеропорту "Внуково" РФ, розташованого в Москві.

Як відомо, кілька днів тому УП повідомляла, що Віктора Януковича доставлено до Мінська, а Кремль може готувати його для спецоперації з усунення чинної влади в Україні. Джерела у розвідці інформували — у російського президента Володимира Путіна хочуть оголосити Януковича президентом України, це нібито має статися в Мінську. Також можливе звернення четвертого президента до українців.

В Офісі президента відповіли на це, що в Росії зовсім не розуміють настрою українців.

Українська делегація вирушила до Білорусі на третій раунд переговорів із Москвою, які стартують 7 березня о 16:00.