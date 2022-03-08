"Можемо обговорити вимоги РФ про Крим та ОРДЛО і знайти компроміс", — Зеленський (відео)

Глава держави запевнив, що Україна не виконуватиме ультиматуми Кремля, проте компроміси з країною-агресором потрібні, щоб мирні громадяни перестали гинути. Водночас Зеленський згадав, що "охолов" до питання вступу до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, заявив, що повномасштабну війну можна зупинити, якщо Кремль почне на рівних умовах ставитися до Києва. Про це глава держави розповів у інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

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За його словами, США та партнери НАТО повинні встановити безпольотну зону над Україною, щоб запобігти надалі ракетно-бомбовим ударам по об'єктах цивільної інфраструктури. Попри позицію американського лідера Джо Байдена про "закрите небо", Володимир Зеленський заявив, що союзники Києва мають зберегти життя українців.

В інтерв'ю телеканалу ABC News глава держави також закликав Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для припинення повномасштабної війни в Україні.

"Що ви від нас хочете? Ідіть з нашої землі. Ви не хочете йти зараз? Сідайте зі мною за стіл переговорів. Я доступний. Сядьте зі мною, але не на 30 метрів, як ви вітали Макрона, Шольца та інших. Я ваш сусід. Не треба мене тримати на відстані 30 метрів. Я не кусаюся. Я нормальна людина. Сідайте зі мною і поговорімо. Чого ви боїтеся?" — звернувся президент до російського лідера.

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Третій раунд переговорів України та РФ про закінчення війни: про що вдалося домовитись

Зеленський упевнений, що повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, можна зупинити, якщо Кремль почне на рівних умовах ставитися до Києва. Для того, щоб в Україні не помирали цивільні, Україна та РФ, за словами президента, можуть знайти якісь компроміси.

Коментуючи вимоги Москви визнати Крим та ОРДЛО, а також відмовитися від вступу до НАТО, Володимир Зеленський наголосив, що Київ не має на меті виконувати ультиматуми країни-агресора.

"Я думаю, що пункти про тимчасово окуповані території та ОРДЛО, які не визнає ніхто, крім РФ, ми можемо обговорити й знайти компроміс… Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційному міхурі без кисню. Я думаю, це те, де він знаходиться", — продовжив президент в ефірі телеканалу ABC News.

Володимир Зеленський також заявив журналісту, що "охолов" до питання про вступ України до НАТО, оскільки Північноатлантичний Альянс, як вважає глава держави, поки що не готовий розширюватися завдяки Києву, побоюючись прямих конфронтацій із Росією. Президент також попередив, що РФ не зупиниться на українцях та під загрозою опиняться країни Заходу.

"Коли кордони права і свободи порушують і на них наступають, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми перші. А ви станете другими. Тому що чим більше звір з'їсть — тим більше йому захочеться", — підсумував Зеленський в інтерв'ю ABC News.

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Нагадаємо, 7 березня в Брестській області завершився третій раунд переговорів між Україною та Росією. За даними Офісу президента, зустріч із російською делегацією принесла зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. Перемовники з України та Росії також продовжать консультуватися щодо припинення вогню та закінчення бойових дій.

Також 7 березня ЗМІ повідомили про те, що в Мінську приземлився літак експрезидента Віктора Януковича. Борт, за даними журналістів, прибув до столиці Білорусі перед початком третього раунду переговорів між Україною та РФ.

8 березня російські ЗМІ опублікували звернення Віктора Януковича до президента Володимира Зеленського, в якому визнаний винним у держзраді закликав чинного президента капітулювати перед Росією.