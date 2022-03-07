Третій раунд переговорів України та РФ про закінчення війни: про що вдалося домовитись

Перемовники зустрілися у Брестській області Білорусі та погодилися покращити логістику гуманітарних коридорів. За словами заступника голови ОП Михайла Подоляка, це допоможе людям, які постраждали від російської агресії.

Третій раунд переговорів представників України та РФ про припинення війни приніс позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. Про це заявив 7 березня радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

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Зазначимо, що сьогоднішні переговори велися у Брестській області Білорусі.

"Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни, ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які постраждали від агресії РФ", — пояснив Подоляк.

Перемовники домовилися вести інтенсивні консультації щодо припинення вогню, закінчення бойових дій та гарантій безпеки, додав він.

"На сьогодні результатів, які б суттєво покращили ситуацію, поки що немає", — констатував радник голови ОП.

"Україна перемагає"

Перед початком переговорів Подоляк опублікував у Twitter відео, в якому закликав не звертати увагу на "фейки з прізвищами (втікача експрезидента України Віктора) Януковича та (нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія) Бойка".

"Все буде так, як потрібно Україні та нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає", — пообіцяв він.

Глава російської делегації Володимир Мединський перед переговорами звинуватив Україну у перешкодженні евакуації мирного населення через гуманітарні коридори.

"На східній околиці Маріуполя поблизу проспекту Перемоги невелика група — 20-25 автоматників бійців "нацбатальйону" спробувала вийти з міста і вела перед собою групу від 150 мирних жителів, включаючи жінок та дітей", — заявив він.

Зазначимо, що третій раунд переговорів розпочався після 16:00. Делегація країни-агресора прибула до Брестської області Білорусі на переговори заздалегідь.

Фокус також писав, що перед початком третього раунду переговорів ЗМІ писали про приземлення в Мінську літака експрезидента України Віктора Януковича. Літак, за твердженням журналістів, вилетів із аеропорту "Внуково" у Москві.

Нагадаємо, що 3 березня 2022 року пройшов другий раунд переговорів між Україною та РФ. Того дня, за словами Подоляка, українська сторона не досягла бажаних цілей, але учасники зустрічі домовилися про "зелені коридори" для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.