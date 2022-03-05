"Город на грани катастрофы": эвакуацию из Мариуполя перенесли из-за новых обстрелов

Утром гумманитарный коридор не удалось открыть из-за боев в Запорожской области. Тем временем, мариупольские власти сообщают о проблемах с водоснабжением, электричеством и связью.

Эвакуацию из Мариуполя и Волновахи власти Донецкой области 5 марта объявили, чтобы вывезти мирное население в Запорожье, но вскоре отменили ее из-за обстрелов. Об этом на своей странице в Facebook утром сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

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Эвакуация Мариуполя и Волновахи

По словам Павла Кириленко, эвакуацию запланировали на 11 часов утра по гуманитарному "зеленому" коридору по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье. Однако по состоянию на 10:55 режим тишины подтвердили только на территории Донецкой области, а в Запорожской продолжаются бои. В 12:45 эвакуацию из Мариуполя перенесли в связи с тем, что российские войска продолжили обстреливать город и его окраины, людей попросили покинуть места сбора и укрыться в убежищах.

"Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя", — заявил Павел Кириленко в своем посте.

Согласно плану, жителей Мариуполя будут вывозить муниципальными автобусами из трех точек, расположенных возле спортивного комплекса "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53), Драматического театра (Театральная площадь, 1) и Кальмиусской районной администрации (пр. Металлургов, 193). Кроме того, в период тишины все желающие смогут покинуть город на личном транспорте. В ближайшие дни администрация обещает провести несколько этапов эвакуации.

"Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено", — обратился Павел Кириленко к горожанам.

Во время брифинга 5 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что из Мариуполя планируют эвакуировать по гуманитарному коридору более 200 тысяч человек. Еще 15 тысяч готовятся вывезти из Волновахи по маршруту Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.

По ее словам, гарантировать соблюдение режима тишины будет организация "Красный крест" — ее представители возглавят колонну. Областная военная администрация уже начала оповещение и сбор населения для эвакуации. Телеграм-канал "Мариуполь" отмечает, что по городу будет ездить полиция и оповещать жителей о "зеленом коридореʼ.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед", — заявила Ирина Верещук.

Бои за Мариуполь: критическая ситуация в городе

Павел Кириленко в Facebook пишет, что российские войска продолжают обстреливать мирное население, только в ночь с 4 на 5 марта военная администрация Донецкой области получила информацию о четырех пострадавших: двое в селе Тарамчук, по одному в Новотроицком и Волновахе. По данным руководителя, всего с начала вторжения ранения получили как минимум 261 житель региона, 51 человек погиб.

[ + – ] Тарамчук, Новотроицкое и Волноваха на карте Google Фото: Скриншот

Пресс-служба Мариупольского городского совета 4 марта написала в Телеграм-канале о сложной ситуации: в результате обстрелов город остался без электроэнергии, воды и отопления, возникли перебои в работе мобильной связи. Коммунальные службы доставляют питьевую воду в разные районы города, а также запустили генераторы, которые обеспечивают электроэнергией больницы. Удалось возобновить энергоснабжение в городской больнице №1.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что режим тишины используют для восстановления критической инфраструктуры города, воды и электроснабжения. Кроме того, горожане нуждаются в продуктах и вещах первой необходимости.

"Наш город на грани гуманитарной катастрофы", — подчеркнул глава Мариуполя.

Телеграм-канал Mangogram опубликовал фотографии с последствиями обстрела Мариуполя. По словам очевидцев, под обстрел попали супермаркеты "Эпицентр" и "Сильпо", а также станция ​​переливания крови, откуда успели эвакуировать людей.

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин в эфире "Первого канала" заявил, что в Мариуполе бойцы батальона "Азов" активировали заложенные ранее взрывные устройства на бульваре Меотиды в Мариуполе. По его словам, в результате взрыва 200 человек произошел обвал, который заблокировал в подвале здания около 200 человек, включая детей. Власти "ДНР" задействовало беспилотники, чтобы уточнить информацию о пострадавших.

Отметим, что ранее батальон "Азов" был запрещен в соцсети Facebook из-за политики компании Meta в отношении опасных лиц и организаций. Однако с началом войны эти ограничения были сняты частично — батальон теперь можно упоминать в соцсети в связи с боевыми действиями в Украине. Но его группа в Facebook по-прежнему остается под запретом за свои "неонацистские симпатии".

Ранее Фокус писал о ситуации на фронте 4 марта во время вторжения России в Украину. Российские войска пытались окружить Киев и продолжили обстреливать украинские населенные пункты.