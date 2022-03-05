"Місто на межі катастрофи": евакуацію з Маріуполя перенесли через нові обстріли

Вранці гуманітарний коридор не вдалося відкрити через бої на Запоріжжі. Тим часом, маріупольська влада повідомляє про проблеми з водопостачанням, електрикою та зв'язком.

Евакуацію з Маріуполя та Волновахи влада Донецької області 5 березня оголосила, щоб вивезти мирне населення у Запоріжжя, але незабаром скасували її через обстріл. Про це на своїй сторінці у Facebook вранці повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Евакуація Маріуполя та Волновахи

За словами Павла Кириленка, евакуацію запланували на 11 годину ранку гуманітарним "зеленим" коридором за маршрутом Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Проте станом на 10.55 режим тиші підтвердили тільки на території Донецької області, а в Запорізькій продовжуються бої. О 12:45 евакуацію з Маріуполя перенесли у зв'язку з тим, що російські війська почали обстрілювати місто та його околиці, людей попросили залишити місця збору та сховатися в укриттях.

"Ведемо переговори з російською стороною щодо підтвердження режиму тиші по всьому маршруту евакуації мирного населення Маріуполя", — заявив Павло Кириленко у своєму пості.

Згідно з планом, мешканців Маріуполя вивозитимуть муніципальними автобусами з трьох точок, розташованих біля спортивного комплексу "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53), Драматичного театру (Театральна площа, 1) та Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193). Крім того, під час тиші всі охочі зможуть залишити місто на особистому транспорті. Найближчими днями адміністрація обіцяє провести кілька етапів евакуації.

"Велике прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено", — звернувся Павло Кириленко до городян.

Під час брифінгу 5 березня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що з Маріуполя планують евакуювати гуманітарним коридором понад 200 тисяч людей. Ще 15 тисяч готуються вивезти з Волновахи за маршрутом Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя.

За її словами, гарантуватиме дотримання режиму тиші буде організація "Червоний хрест" — її представники очолять колону. Обласна військова адміністрація вже розпочала сповіщення та збір населення для евакуації. Телеграм-канал "Маріуполь" зазначає, що містом їздитиме поліція і сповіщатиме мешканців про "зелений коридор".

"Наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські війська використовують режим тиші та просуваються вперед", — заявила Ірина Верещук.

Бої за Маріуполь: критична ситуація у місті

Павло Кириленко у Facebook пише, що російські війська продовжують обстрілювати мирне населення, лише в ніч з 4 на 5 березня військова адміністрація Донецької області отримала інформацію про чотирьох постраждалих: двоє в селі Тарамчук, по одному в Новотроїцькому та Волновасі. За даними керівника, всього з початку вторгнення поранення отримали як мінімум 261 мешканець регіону, 51 особа загинула.

[ + – ] Тарамчук, Новотроїцьке та Волноваха на карті Google Фото: Скриншот

Прес-служба Маріупольської міської ради 4 березня написала у Телеграм-каналі про складну ситуацію: внаслідок обстрілів місто залишилося без електроенергії, води та опалення, виникли перебої у роботі мобільного зв'язку. Комунальні служби доставляють питну воду до різних районів міста, а також запустили генератори, які забезпечують електроенергією лікарні. Вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що режим тиші використовують для відновлення критичної інфраструктури міста, води та електропостачання. Крім того, городяни потребують продуктів та речей першої необхідності.

"Наше місто на межі гуманітарної катастрофи", — наголосив голова Маріуполя.

Телеграм-канал Mangogram опублікував фотографії із наслідками обстрілу Маріуполя. За словами очевидців, під обстріл потрапили супермаркети "Епіцентр" та "Сільпо", а також станція переливання крові, звідки встигли евакуювати людей.

Голова бойовиків "ДНР" Денис Пушилін в ефірі "Першого каналу" заявив, що у Маріуполі бійці батальйону "Азов" активували закладені раніше вибухові пристрої на бульварі Меотиди в Маріуполі. За його словами, внаслідок вибуху 200 людей стався обвал, який заблокував у підвалі будівлі близько 200 осіб, включаючи дітей. Влада "ДНР" задіяла безпілотники, щоб уточнити інформацію про постраждалих.

Зазначимо, що раніше батальйон "Азов" був заборонений у соцмережі Facebook через політику компанії Meta щодо небезпечних осіб та організацій. Проте з початком війни ці обмеження було знято частково — батальйон тепер можна згадувати у соцмережі у зв'язку із бойовими діями в Україні. Але його група у Facebook, як і раніше, залишається під забороною за свої "неонацистські симпатії".

Раніше Фокус писав про ситуацію на фронті 4 березня під час вторгнення Росії до України. Російські війська намагалися оточити Київ та продовжили обстрілювати українські населені пункти.