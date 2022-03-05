Вторгнення Росії в Україну: ситуація на фронті 4 березня (мапа)

Ворог продовжує намагатися оточити Київ, а також завдає ракетно-бомбових ударів по українських населених пунктах.

Основні зусилля російських окупантів наразі зосереджені на оточенні Києва та ослабленні опору українських захисників у блокованих ними населених пунктах. Про це повідомляють в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ за станом на 18:00 4 березня.

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Українські військові та тероборона продовжують відбивати наступи ворога на Київ та утримувати певні рубежі.

[ + – ] Карта бойових дій

За інформацією Генштабу, на Волинському напрямку стан українських військ без істотних змін.

Чернігів продовжує героїчно оборонятися від загарбників. Українські підрозділи утримують позиції на зайнятих рубежах.

На Слобожанському напрямку українські воїни продовжують ведення оборонних боїв, успішно завдають вогневої поразки ворога.

Об'єднані сили на Донбасі ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку сили ЗСУ прикривають морське узбережжя та захищають від оточення місто Миколаїв.

[ + – ] Обстановка на фронті

Повітряні Сили ЗСУ відбивають повітряні удари російських окупантів. На сьогодні росіяни вже втратили 37 літаків і 37 вертольотів.

Також сьогодні окупанти продовжили завдавати ракетно-бомбових ударів по українських населених пунктах. Росіяни використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

Раніше Фокус повідомляв, що тривають обстріли та введено нові загони ворога в Сумській та Чернігівській областях. Обидва регіони продовжують тримати оборону, попри введення на територію України нових ворожих підрозділів та масовані обстріли міст.