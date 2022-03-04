Дев'ятий день війни: обстріли та нові загони ворога у Сумській та Чернігівській областях

Обидва регіони продовжують тримати оборону, незважаючи на введення на територію України нових ворожих підрозділів та масовані обстріли міст.

"Харків та Охтирка були піддані нищівним бомбардуванням. Але оборона тримається, у противника величезні втрати. Тому він перекидає туди резерви, які в іншому випадку могли б бути кинуті на інші небезпечніші напрями. Героїчна оборона Харкова та Охтирки змусила противника зупинитися, змінити напрямок головного удару та перекидати резерви. Ось що дає вмілий опір на місцях", — сказав сьогодні на денному брифінгу Олексій Арестович, радник голови ОПУ.

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Сумщина

Учора в другій половині дня область зазнала масованих нальотів та бомбардувань — під обстрілами опинилися Суми, Охтирка, Лебедин, Боромля, Недригайлів. Тяжка ситуація у Тростянці, окупованому ворогом. Як повідомив Юрій Бова, голова Тростянецької міськради, російські підрозділи зайняли залізничний вокзал, відібрали комунальний транспорт та розставили його містом, пограбували магазини та склад шоколадної фабрики, розстріляли похоронне бюро. Штаб окупанти створили у відділенні поліції, його оточують будинки із мирними жителями, яким заборонили виходити назовні. Через окупацію залізниці українська адміністрація не має змоги евакуювати людей, привезти гуманітарні вантажі та навіть зібрати вбитих мирних мешканців.

Як розповів Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА, внаслідок бомбардувань повністю зруйновано підстанцію у Лебедині, і немає можливості її відремонтувати через військові дії. Також він повідомив про провокації окупантів, які пропонують мешканцям Сумщини отримати гуманітарну допомогу, зокрема на території РФ.

На півночі області спокійніше, зокрема, колону ворога, що просувався трасою у напрямку "Бачівськ-Кіпті", українська армія успішно знищила. Проте ситуація в містах залишається напруженою. Як розповів сьогодні Микола Нога, міський голова Шостки, до міста значно скоротилося підвезення продуктів через підірвані мости та ворожі підрозділи на території. Також Микола Нога закликав городян залишатися вдома та не намагатися евакуюватися до сусідніх міст. Один з таких евакуаційних рейсів на Ніжин був обстріляний, люди постраждали.

Чернігівщина

Ворог кидає в Україну нові сили. За даними Державної прикордонної служби України, окупанти зайшли до містечка Ріпки за 33 км на північ від Чернігова, захопили відділення поліції, відбирають вантажну техніку, тероризують місцевих жителів.

Ще два підрозділи супротивника рухаються з Брянської області РФ через Городню до Чернігова, як повідомляє оперативне командування "Північ". Обласний центр захищають ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники та загони Тро, які не дають ворогові прорватися на Київ.

Учорашні бомбардування Чернігова були найважчими за дні війни, внаслідок чого загинуло 47 людей, 18 травмовано. Сьогодні авіанальоти та ракетні удари продовжуються — ворог обстрілює південно-західні та південно-східні райони обласного центру.

За словами В'ячеслава Чауса, голови Чернігівської військової адміністрації, наразі триває робота над створенням зеленого коридору. До цього він не рекомендує городянам евакуюватися самостійно через високий ризик здоров'я та життя, оскільки траса Чернігів-Київ обстрілюється. З тих самих причин у місті не евакуювали громадян колонами, оскільки їх можуть обстріляти.

Через бойові дії багато ліній електропередач пошкоджено, і немає можливості відремонтувати їх під обстрілами. За даними "Чернігівобленерго", без електрики залишаються 190 населених пунктів області та кілька районів Чернігова.

Нагадаємо, українська делегація на переговорах з російською докладає зусиль до створення зелених коридорів та тимчасового припинення вогню, щоб евакуювати громадянське населення і відправити гуманітарні вантажі.

Також раніше Фокус писав про ситуацію на фронті станом на вечір 3 березня.