Восьмий день війни в Україні: ситуація на фронті на вечір 3 березня (фото, відео)

На восьмий день війни в Україні продовжуються бої за Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, противник наступає на Маріуполь, продовжуються бойові дії у Миколаївській і Запорізькій областях.

У день другого раунду переговорів України та Росії окупанти не переставали обстрілювати позиції ЗСУ й українські міста. Жарко було у Харкові та Чернігові: окупанти обстріляли міста ракетами. У Херсоні російські військові зайняли майже всі адміністративні будівлі, але не торкнулися українських прапорів. У зоні ООС не припиняються бої, складна ситуація у Маріуполі — місто оточене, там не припиняються обстріли. Сєвєродонецьк знаходиться також під інтенсивним обстрілом, за словами місцевих жителів, у місті немає жодної вцілілої будівлі. На Київщині не менш складна ситуація, російські війська обстрілювали Бучу, а на житомирській трасі горів склад компанії Mary Kay.

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Ситуація на північному напрямку

У Чернігові вранці російські окупанти обстріляли Державне підприємство "Комбінат Астра", один зі снарядів потрапив у нафтобазу та почалася пожежа. В обід російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові. Станом на 18:20 з-під завалів будинків рятувальники змогли дістати тіла 33 загиблих і 18 поранених. Через потужні обстріли рятувальні роботи тимчасово зупинені, повідомили в ДСНС. Також під обстріл потрапили дві школи у районі Старої Подусівки та будинки мирних жителів.

В Охтирці Сумської області окупанти завдали авіаудару по місту. Снаряди розбомбили ТЕЦ і залізничний вокзал. Ще кілька снарядів упало в житлові будинки міста, повідомив мер Павло Кузьменко.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів Фокусу, що станом на 20:00 шестигодинні бої припинилися, але ще чутно обстріл. Місто контролює українська армія, проте змогли прорватися кадировці, їх ліквідувати поки що не вдалося.

Також на житомирській трасі в Київській області внаслідок авіаудару спалахнув склад компанії Mary Kay.

Ситуація у Харкові

Мер Харкова заявив, що в місті цілий день не припинялися обстріли. Він заявив, що цілеспрямовано знищується інфраструктура міста. Був удар по Салтовському депо, також окупанти завдали авіаудару по аеродрому "Коротич", унаслідок чого літаки приведені в неробочий стан. Крім того, приблизно о 15:00 за житловим масивом Північна Салтівка було завдано ракетного удару. Через це горіло понад 40 багатоквартирних і приватних будинків. Про поранених і загиблих поки що не відомо, повідомляє "Суспільне. Харків" із посиланням на коментар ДСНС.

Російська армія прорвалася в Енергодар

Мер Енергодара в Запорізькій області заявив, що приблизно о 16:00 російська армія обстріляла блокпост українських військових і застосовує силу проти мирних жителів. Після цього він написав, що на місто йде російська техніка, на блокпосту почався бій. Крім того, окупанти обстріляли житлові будинки та школу. Унаслідок чого місто залишилося без води та світла, пізніше його відновили.

О 22:30 Дмитро Орлов заявив, що ворожа техніка рухається у напрямку атомної станції. У місті чути вибухи.

Ситуація у Херсоні

Голова Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що вранці 3 березня російські окупанти повністю зайняли будівлю ОДА. За словами чиновника, оперативний штаб продовжує виконувати свої обов'язки й очікує на надання регіону гуманітарної допомоги. Увечері стало відомо, що окупанти захопили приміщення телеканалу "Суспільне. Херсон". Глава Херсонської ОДА повідомив, що окупанти через канали зв'язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію і підписання мирного договору з РФ".

Місцева мешканка Херсона розповіла Фокусу про ситуацію у місті. За її словами, російська армія повністю зайняла місто. У Херсоні з 2 березня не було чутно обстрілів, проте на момент спілкування о 23:40 у місті почалися обстріли. За її словами, вранці до міста завезли продукти, люди стояли у чергах по 6 годин. Також людям безплатно роздавали хліб. Вода, електрика та газ є, але не в усіх районах.

Ситуація у зоні ООС

У Маріуполі ситуація залишається складною. Російські війська постійно бомбардують місто. Місто перебуває під контролем української армії, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. У міській раді Маріуполя заявили, що в місті немає світла, води й опалення через постійні обстріли окупантів. Також спостерігаються постійні проблеми із зв'язком. З моменту початку війни у ​​місті було поранено понад 200 місцевих жителів. Очевидці також повідомляють, що ворог обстріляв "Епіцентр" і магазин Сільпо. Крім того, обстріляли станцію переливання крові, звідти евакуювали людей

[ + – ] Фото: Telegram Маріуполь

Тяжка ситуація залишається і в Сєвєродонецьку Луганської області. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 3 березня російські військові цілий день обстрілювали місто. Унаслідок обстрілу загинув один мирний житель. За його словами, найближчим часом у місто має зайти гуманітарний конвой із медикаментами, продуктами та засобами гігієни. Увечері в соцмережах поширюється відео, на якому, як стверджується, чути роботу артилерії ЗСУ з обкладеного Сєвєродонецька.

Фокусу вдалося зв'язатися з мешканкою Сєвєродонецька. За її словами, ситуація у місті дуже тяжка, його дуже сильно обстрілюють. Магазини не працюють. За її словами, уцілілих будинків у місті майже не лишилося. Вона підтвердила, що в місті знаходиться техніка ЗСУ.

Нагадаємо, 3 березня у Гостомелі спецназівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили 10 ворожих БМД. За контроль над містом точаться бої.

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