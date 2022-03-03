Білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону України, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголошують, що морально-психологічний стан військових – "украй низький".

На території Республіки Білорусь, з іншого боку українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщено 38-у окрему десантно-штурмову бригаду ЗС Республіки Білорусь, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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З посиланням на свої джерела, відомство повідомляє про те, що наказ про перетин кордону сусідньої суверенної держави командування частини вже отримало.

"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери і солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилася за припинення контрактів, термін яких у більшості закінчується в травні", — заявили в Генштабі.

Щодо інших напрямків, то наразі на Слобожанщині механізовані частини ЗСУ тримають оборону із силами ворога, що перевершують за чисельністю, причому на окремих ділянках успішно.

Українська армія протистоїть окупантам на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

Також військовим вдалося не дати супротивникові вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а Маріуполь мужньо протистоїть небаченій атаці ворога.

Раніше повідомлялося, що в "ДНР" та "ЛНР" формують загони з резервістів, які були призвані у січні та лютому цього року. Кремлівські куратори розраховують перекинути їх під Харків, проте самі мобілізовані "вкрай незадоволені" таким поворотом і воювати не хочуть.

Щодо Приморського напрямку, то ЗСУ обороняються та прикривають частину морського узбережжя. Частина сил виконує завдання щодо недопущення прориву супротивника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Складною залишається ситуація навколо Києва. ЗСУ продовжують відбиватися та утримувати кордони, а також основні аеродроми. У свою чергу, противник обстрілює житлові будинки з південно-західних околиць столиці.

Разом із боями на фронті активно розгортається інформаційна війна, у якій вороги розповсюджують численні фейки про капітуляцію міст та влади.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстріл України авіацією. Масивних авіаударів зазнала Охтирка, де кілька бомб знищили ТЕЦ, розбили залізничний вокзал та влучили у житлові будинки міста.