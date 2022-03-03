Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы Украины, – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркивают, что морально-психологическое состояние военных – "крайне низкое".

На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38-ая отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Со ссылкой на свои источники, ведомство сообщает о том, что приказ о пересечении границы соседнего суверенного государства командование части уже получило.

"Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – заявили в Генштабе.

Что касается других направлений, то на данный момент на Слобожанщине механизированные части ВСУ держат оборону с превосходящими по численности силами врага, причем на отдельных участках успешно.

Украинская армия противостоит оккупантам на занятых рубежах вокруг Чернигова.

Также военным удалось не дать противнику выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а Мариуполь мужественно противостоит невиданной атаке врага.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" и "ЛНР" формируют отряды из резервистов, которые были призваны в январе и феврале этого года. Кремлевские кураторы рассчитывают перебросить их под Харьков, однако сами мобилизированные "крайне недовольны" таким поворотом и воевать не хотят.

Что касается Приморского направления, то ВСУ обороняются и прикрывают часть морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населенных пунктов Херсон и Николаев.

Сложной остается ситуация вокруг Киева. ВСУ продолжают отбиваться и удерживать рубежи, а также основные аэродромы. В свою очередь противник обстреливает жилые дома с юго-западных окраин столицы.

Вместе с боями на фронте активно разворачивается информационная война, в которой враги распространяют многочисленные фейки о капитуляции городов и властей.

Напомним, оккупанты продолжают обстрел Украины авиацией. Массивным авиаударам подверглась Ахтырка, где несколько бомб уничтожили ТЭЦ, разбили железнодорожный вокзал и попали в жилые дома города.