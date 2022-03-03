Оккупанты из Донецка и Луганска готовятся к атаке - Залужный

На территории ОРДЛО оккупанты сформировали два армейских корпуса, которые готовятся к наступлению.

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. У большинства этих людей есть российские паспорта, сообщает Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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Сейчас часть этих сил перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса".

"Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 армейских корпусов 8-й армии Вооруженным силам РФ", — говорит Залужный.

Ранее Фокус сообщал, что в настоящее время армия РФ стремится захватить северные окраины Киева и Мариуполь. В Мариуполе нет электричества, тепла и воды.