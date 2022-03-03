Окупанти з Донецька та Луганська готуються до атаки — Залужний

На території ОРДЛО окупанти сформували два армійські корпуси, які готуються до наступу.

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 та 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Більшість цих людей мають російські паспорти, повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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Наразі частину цих сил перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли до Білгорода для штурму Києва в першому ешелоні як "гарматне м'ясо".

"Це військовий злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 та 2 армійських корпусів 8-ї армії Збройним силам РФ", — говорить Залужний.

Раніше Фокус повідомляв, що наразі армія РФ прагне захопити північні околиці Києва та Маріуполь. У Маріуполі немає електрики, тепла та води.