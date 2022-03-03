"Тримаємо позиції". Маріуполь вистояв та готується до оборони

Маріуполь на Донеччині вже добу без зв’язку, електрики, тепла та води – фактично у блокаді, але у повній бойовій готовності.

"Стоїмо", – такими словами закінчує кожен свій пост у соцмережах житель Маріуполя, активіст ініціативної групи "Разом!" Петро Андрющенко.

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"Маріуполь вистояв. Наша армія разом з азовцями відбивають усі спроби його захопити – луплять русню і їхнє залізяччя. "Тримаємо позиції. Місто не здамо", – написав мені вранці армієць", — пише у Фейсбуці Тетяна Ігнатченко.

Загалом минула доба у Маріуполі була відносно тихою. Після доби обстрілів, комунальники намагаються відновлювати комунікації.

Але Росія та її армія створюють гуманітарну катастрофу у місті, про це заявляє мер Маріуполя Вадим Бойченко. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Частково зруйнована важлива інфраструктура життєзабезпечення міста. Припинено залізничне сполучення: мости зруйновані, потяги розтрощені. Не має можливості постачати харчі, ліки, дитячі товари у місто.

"Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді", — йдеться у заяві міської влади. Через постійні обстріли з Маріуполя не можна вивезти поранених, жінок та дітей.

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Місцева влада та активісти намагаються створити коридор для гуманітарної місії, домовитися про режим тиші для відновлення електропостачання.

Ще одна важлива проблема – відсутність мобільного зв’язку. Від учора мешканці Маріуполя у всіх районах "поза зоною досяжності".

Волонтери створили телеграм-канал для пошуку близьких по Маріуполю "Шукаю рідних – Маріуполь", і спонукають додаватися.

"Зв’язку немає через відсутність електрики, – пояснює Петро Андрющенко. – Тому не хвилюйтесь через те, що не можете вийти на зв'язок з близькими. Номери не відповідають саме через це. Інша сторона відсутності зв’язку – інформаційна захищеність. Усю ніч орки та колаборанти інформаційно атакували місто по радіо на FM хвилях та через інтернет. І це було наче кидати гранати в безодню. А нам дало можливість підготувати інформаційний контрнаступ. Окрема подяка всім інформаційним воїнам – вся наша робота пішла туди, куди треба і деяким оркам не було так мирно спати, як місту".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає сьогодні розповсюджують багато фейків, зокрема, що місто здалося, тому треба керуватися лише офіційними джерелами інформації.