Сьомий день війни: наступ ворога під Сумами та Черніговом захлинається

За інформацією Офісу президента, російські війська практично не рухаються, а їхніх військових добивають наші воїни та партизани.

На Чернігівському та Сумському напрямку пересування окупантів зупинено.

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"Вони там практично не рухаються, їх добивають наші військові та партизани, розпочавши справжнє полювання за тиловими колонами супротивника", — розповів сьогодні на брифінгу Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України.

Сумщина

Учора вночі Дмитро Живицький, голова Сумської військової адміністрації, звернувся до ЗСУ з проханням про підтримку, оскільки до області зайшло близько десятка тисяч одиниць техніки російського окупанта. Підтримка не забарилася — за ніч знищили близько 500 одиниць на околицях Ромнів, Лебедина, Охтирки, Конотопа.

Уранці в Конотопі підрозділи ЗС РФ вимагали віддати місто під їхній контроль. Унаслідок переговорів із мером міста Артемом Семеніхіним і Дмитром Живицьким місто залишається під контролем української влади, війська окупантів до Конотопа не входять. "Є домовленість, що ми по них не стрілятимемо, і не буде взаємних провокацій. Вони залишаються стояти на своїх позиціях", — повідомив Дмитро Живицький.

На півночі області, у Глухові та Шостці, ситуація відносно спокійна, як повідомили в ранкових зверненнях мери міст.

Чернігівщина

Сьогодні на півдні області, де противник намагається прорватися до Києва, ситуація є відносно спокійною. За оперативною ситуацією Генштабу ЗСУ просування противника зупинено в районах Козельця, Бобровиці. Також ЗСУ відкинули від Прилук велике сполучення ворога. Ніжин також під контролем, за повідомленням мера міста Олександра Кодоли.

1 березня відбувся бій ЗСУ та російських окупантів під Крутами. Це містечко на півдні Чернігівщини на схід від Ніжина має важливе символічне значення — як місце, де у 1918 році відбувся бій армії УНР і київських курсантів із силами більшовиків, які наступали на Київ. 2022-го ворожа армія також намагалася пройти, обстрілявши село Пам'ятне на підходах до Крут. Солдати окупанта фотографувалися на тлі меморіального комплексу "Пам'яті героїв Крут", а потім обстріляли пам'ятник. Проте підрозділи ЗСУ й тероборони розбили ворога. За розповідями місцевих жителів, після бою близько 200 тіл російських солдатів і офіцерів збирали по всій окрузі, а потім відвезли у бік Сумщини.

Опівдні 2 березня обласний центр знову обстріляли, завдавши безліч руйнувань у житловій забудові, постраждала районна лікарня, відділення поліції, як повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА.

Проте Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наступ ворога на Чернігів зупинено. За словами Владислава Атрошенка, мера міста, окупанти намагалися прорватися одразу з двох напрямків, західного та північного, але ЗСУ відбили напад. Також Атрошенко закликав городян готуватися до вуличних боїв і захищати рідну землю: "Ми переможемо цього божевільного путіна. Нам треба вистояти, і ми вистоємо", — сказав мер.

Гуманітарна ситуація

У Конотопі на Сумщині забезпечують роботу комунального транспорту й служб, автомобілів швидкої допомоги, продуктових і гуманітарних перевезень. Додатково встановлюють блок-пости в глибині міста.

Також Сумська обласна військова адміністрація заборонила магазинам і виробникам регіону підвищувати ціни на основні продовольчі та непродовольчі товари.

Унаслідок обстрілів у Чернігові лише в міській лікарні померла одна людина, п'ятеро постраждали, дані про потерпілих уточнюються, повідомляє "Суспільне Чернігів".

Раніше Фокус писав про артобстріли військового містечка й артилерійського училища в Сумах. Зведення Фокусу про військову ситуацію на Сіверщині за 1 березня можна прочитати тут.