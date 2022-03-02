"Послав окупантів за кораблем". Конотопський мер відповів на пропозицію здати місто (відео)
Місцевий градоначальник відповів окупантам рішучим "ні", заявивши, що городяни готують коктейлі, зброю та продовжують битися.
Мер Конотопського міста Сумської області Артем Семеніхін заявив, що російські окупанти висунули йому ультиматум: здати місто, або, в іншому випадку, командування російських військ розгромить місто артилерією. Про це повідомляється на сторінці міського голови у Facebook.
"Росіяни приїхали до нас і сказали, щоб я віддав місто під їхній повний контроль. Я сказав: "Ідіть на х**! Ви — окупанти", — пояснив мер міста. За його словами, у відповідь він почув, що представники російської армії не вважають себе окупантами, і нібито проводять спецоперацію, а сусіднє місто Буринь із ними вже співпрацює.
"От такий ось п**! Вони на 12:00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю та воюємо", — зазначив мер.
Нагадаємо, що на сьомий день війни Мелітополь продовжують грабувати та обстрілювати, а в Енергодар росіян не пускають. Численна група жителів Енергодару, де розташована найбільша в Європі АЕС, блокує дорогу та не пускають російських окупантів. У Мелітополі продовжуються обстріли і цивільних, і стратегічних об'єктів.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ вже не контролює свої супутники-шпигуни: Anonymous повідомив про злом Роскосмосу. За словами хакерів, вони "поклали" Центр управління Роскосмосу. У свою чергу, голова відомства Дмитро Рогозін спростовує ці повідомлення та заявляє, що зламають комп'ютерну систему свого відомства.