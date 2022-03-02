"Росія не може контролювати свої супутники-шпигуни", — Anonymous про злом Роскосмосу

Хакери стверджують, що "поклали" Центр управління Роскосмосу. Дмитро Рогозін спростовує злам комп'ютерної системи свого відомства.

Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, зламала Центр управління Роскосмосу. "Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни", — йдеться в заяві хакерів.

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На сторінці Anonymous у Твіттері з'явилося повідомлення про те, що Центр управління Роскосмосу лежить. На підтвердження хакери опублікували скріншоти адміністративної панелі комп'ютерної системи.

У твіті йдеться, що злом зробила група NB65 і що РФ втратила контроль над своїми супутниками-шпигунами.

Проте Дмитро Рогозін, який очолює Роскосмос, заперечує цю інформацію. У Твіттері він написав, що інформація від "цих шахраїв та аферистів — брехня. Усі наші космічні центри управління працюють у штатному режимі".