"Россия не может контролировать свои спутники-шпионы", - Anonymous о взломе Роскосмоса

Хакеры утверждают, что "положили" Центр управления Роскосмоса. Дмитрий Рогозин опровергает взлом компьютерной системы своего ведомства.

Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, взломала Центр управления Роскосмоса. "Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы", — говорится в заявлении хакеров.

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На странице Anonymous в Твиттере появилось сообщение о том, что Центр управления Роскосмоса "лежит". В доказательство хакеры опубликовали скриншоты административной панели компьютерной системы.

В твите говорится, что взлом произвела группа NB65 и что РФ лишилась контроля над собственными спутниками-шпионами.

Однако Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, опровергает эту информацию. В Твиттере он написал, что информация от "этих мошенников и аферистов — ложь. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме".