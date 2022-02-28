Хакеры Anonymous пообещали все деньги россиян перечислить в помощь ВСУ (обновлено)

Хакеры обвинили россиян в бездействии и дали им срок до 3 марта 2022 года. Если они не снимут свои деньги со счетов, они их лишатся.

Международная группа хакеров Anonymous выпустила ролик, в котором говорится о том, что все деньги граждан РФ будут списаны с их счетов в течение трех суток с настоящего момента. Средства перечислят на счета Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в их заявлении.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, и видим, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к жителям России", — говорится в заявлении Anonymous.

Хакеры сообщили, что они готовят против граждан РФ большую операцию. По их словам, правительство РФ намерено использовать деньги россиян для уничтожения Украины. Чтобы этого не допустить, все средства россиян 3 марта 2022 года будут списаны с их счетов, и перечислены на счета Вооруженных сил Украины.

Также группа Anonymous обещает начать крупную кибератаку на инфраструктуру РФ. Хакеры напоминают, что их действия уже нанесли крупный ущерб стране-агрессору. Но новая атака будет самой крупной из когда-либо проводившихся в мире, — говорится в заявлении.

"У россиян есть всего 3 дня, чтобы снять деньги со своих счетов", — говорят хакеры.

Хакеры Anonymous подчеркивают, что они не бандиты, как президент Путин, они не начинали эту войну, а всего лишь хотят восстановить в мире справедливость.

Обновлено

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что информация про обращение хакеров еще уточняется.

Ранее Фокус сообщал, что хакеры Anonymous слили в сеть базу данных Минобороны РФ. Также под удар этой хакерской группы попал ряд российских правительственных ресурсов.