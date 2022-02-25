Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну РФ и атаковала российские сайты

Под удар уже попали несколько правительственных ресурсов и сайты телеканала Russia Today.

Группа хакеров Anonymous начала кибервойну против России в ответ на вторжение в Украину. Об этом они сообщили на своей странице в Twitter.

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Хакеры утверждают, что атаковали несколько правительственных сайтов России, в том числе Федеральной антимонопольной службы (сейчас он работает). Кроме того, они заявили о выводе из строя сайта "пропагандистского телеканала" Russia Today News.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — подчеркивается в одном из постов.

На момент написания материала сайт Russia Today не работает. 24 февраля редакция в Telegram-канале, что с 16:00 (по киевскому времени) на их ресурсы начались масштабные DDoS-атаки.

"Порядка 27% адресов, с которых совершаются DDoS-атаки, расположено в США", — написала RT.

24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, первые удары нанесли по Киеву и Харькову.

В тот же день хакеры совершили DDoS-атаки на украинских СМИ. На сайте "5 канала" появилась новость, посвященная обращению президента РФ Владимира Путина, который призвал украинских военных сложить оружие для быстрого завершения конфликта. В тексте отмечалось, что редакция поддерживает такое решение, однако СМИ опровергло эту информацию в социальных сетях и попросило не верить публикации.

25 февраля началась масштабная фишинговая атака против жителей Украины. Как сообщила Госспецсвязи, враг распространяет через электронную почту файл с вирусом, предназначенным для сбора информации с устройств.