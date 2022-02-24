"Не верьте информации": хакеры совершили DDoS-атаки на сайты украинских СМИ

На сайте "5 канала" разместили фейковое обращение Владимира Путина с призывом сложить оружие.

24 февраля хакеры устроили кибератаку на украинские новостные сайты. Об этом сообщили сайт "5 канала" и "ТСН".

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"5 канал" написал в Facebook, что его сайт "взломан россиянами. Специалисты работают над восстановлением работы ресурса.

"Не верьте информации, которая там публикуется с 9:30", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Скриншот сайта "5 канала" Фото: Скриншот

Фокус обратил внимание, что в настоящее время сайт работает, однако новости не публикуются с 10:00. Тогда в ленте появилось сообщение с заголовком: "Срочное обращение от главы Администрации". Оно посвящено обращению президента РФ Владимира Путина, который призвал всех украинских военнослужащих сложить оружие.

[ + – ] Скриншот сайта "5 канала" Фото: Скриншот

"Ми всей редакцией телеканала 5.ua поддерживаем решение главы администрации о необходимости прекратить кровопролитие и сложить оружие ради общего будущего", — отмечается в фейковом сообщении, которое в настоящее время удалено.

[ + – ] Скриншот сайта "5 канала" Фото: Скриншот

О DDoS-атаке на сайт программы "ТСН" сообщил ее Telegram-канал. Из-за действий хакеров портал не работал несколько минут, однако cейчас он работает в обычном режиме. Редакция "ТСН" посоветовала в случае неполадок читать новости в социальных сетях и мессенджерах.

23 февраля хакеры совершили кибератаку на сайты Верховной Рады, Кабмина, МИД, СБУ и "24 канала". В Минцифры заявили, что правительственные ресурсы перевели трафик на другого провайдера, из-за чего возникли проблемы с доступом. Портал и приложение "Дія" подверглись DDoS-атаке, которую отбили украинские специалисты.

Ночью Украина отбила еще несколько кибератак на различные сайты. Как рассказали в Госспецсвязи, хакеры используют бот-сети российских спецслужб.