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Технологии и наука Хакерская атака на правительственные сайты

Портал и приложение "Дія" подверглись DDoS-атаке, но ее удалось отбить, - Федоров

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хакерская атака, DDoS-атака, кибератака в Украине
Фото: defendershield.com

Министр цифровой трансформации Украины сообщил также об атаке на "некоторые банки".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил, что в результате кибератаки 23 февраля пострадали сайты "некоторых банков". Также наблюдаются проблемы с доступом на сайты Верховной Рады, Кабмина, Министерства иностранных дел и СБУ.

Как акцентировал Федоров, на портал и приложение "Дія" также осуществляется атака хакеров, но специалисты с ней успешно справляются. Продолжается стабильная работа.

Фокус проверил ряд сайтов крупных банков Украины. Все они работают и к ним есть свободный доступ.

DDos-атака — это целенаправленный поток трафика на ресурс. Совершается такая атака, чтобы сайт-жертва перестал работать. В большинстве случаев, хакеры искусственным образом создают огромный рост запросов к сайту и направляют туда потоки ложного трафика.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил новую кибератаку на украинские сайты

23 февраля стало известно, что кибератака была совершена на сайт ВР, Кабмина, МИД, СБУ и "24 канала". Как сообщили в Госспецсвязи, государственные сайты выдержали массированную хакерскую атаку. Некоторые ресурсы работают с перебоями, так как трафик переключен на другого провайдера для минимизации ущерба.

15 февраля многие государственные сайты уже подвергались мощной хакерской атаке. Тогда пострадали сайты Минобороны, ВСУ, МВД и нескольких крупных банков, был атакован и портал "Дія".