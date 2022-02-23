Портал и приложение "Дія" подверглись DDoS-атаке, но ее удалось отбить, - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины сообщил также об атаке на "некоторые банки".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил, что в результате кибератаки 23 февраля пострадали сайты "некоторых банков". Также наблюдаются проблемы с доступом на сайты Верховной Рады, Кабмина, Министерства иностранных дел и СБУ.

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Как акцентировал Федоров, на портал и приложение "Дія" также осуществляется атака хакеров, но специалисты с ней успешно справляются. Продолжается стабильная работа.

Фокус проверил ряд сайтов крупных банков Украины. Все они работают и к ним есть свободный доступ.

DDos-атака — это целенаправленный поток трафика на ресурс. Совершается такая атака, чтобы сайт-жертва перестал работать. В большинстве случаев, хакеры искусственным образом создают огромный рост запросов к сайту и направляют туда потоки ложного трафика.

[ + – ] Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил новую кибератаку на украинские сайты

23 февраля стало известно, что кибератака была совершена на сайт ВР, Кабмина, МИД, СБУ и "24 канала". Как сообщили в Госспецсвязи, государственные сайты выдержали массированную хакерскую атаку. Некоторые ресурсы работают с перебоями, так как трафик переключен на другого провайдера для минимизации ущерба.

15 февраля многие государственные сайты уже подвергались мощной хакерской атаке. Тогда пострадали сайты Минобороны, ВСУ, МВД и нескольких крупных банков, был атакован и портал "Дія".