Портал і додаток "Дія" зазнали DDoS-атаки, але її вдалося відбити, — Федоров

Міністр цифрової трансформації України повідомив також про атаку на "деякі банки".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив, що внаслідок кібератаки 23 лютого постраждали сайти "деяких банків". Також спостерігають проблеми з доступом на сайти Верховної Ради, Кабміну, Міністерства закордонних справ та СБУ.

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Як наголошував Федоров, портал та додаток "Дія" також атакують хакери, але фахівці з нею успішно справляються. Триває стабільна робота.

Фокус перевірив низку сайтів великих банків України. Усі вони працюють, і до них вільний доступ.

DDos-атака – це цілеспрямований потік трафіку на ресурс. Здійснюється така атака, щоб сайт-жертва перестав працювати. Здебільшого хакери штучно створюють величезне зростання запитів до сайту і направляють туди потоки неправильного трафіку.

[ + – ] Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив нову кібератаку на українські сайти

23 лютого стало відомо, що кібератаку скоїли на сайт ВР, Кабміну, МЗС, СБУ та "24 каналу". Як повідомили в Держспецзв'язку, державні сайти витримали масовану атаку хакерів. Деякі ресурси працюють з перебоями, оскільки трафік переключили на іншого провайдера для мінімізації збитків.

15 лютого багато державних сайтів вже зазнавали потужної хакерської атаки. Тоді постраждали сайти Міноборони, ЗСУ, МВС та кількох великих банків, атакували й портал "Дія".