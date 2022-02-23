На сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС, СБУ та "24 каналу" здійснено кібератаку

Раніше фахівці CERT-UA прогнозували кібератаку на вебресурси українських відомств на 22 лютого.

Атака на сайти Верховної Ради, уряду України та міністерства закордонних справ розпочалася сьогодні, 23 лютого 2022 року. Інтернет-з'єднання із жодним із перерахованих ресурсів встановити не вдається, цю інформацію перевірив Фокус.

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Сайт СБУ зараз частково завантажується в браузер, але повний доступ до нього відсутній.

[ + – ] Сайт СБУ майже не вантажиться

Раніше, 15 лютого та 14 січня 2022 року, також були атаковані українські держсайти. У першому випадку сталася ДДОС-атака, у другому — дефейс.

Фокус запросив офіційний коментар у Держспецзв'язку. Слідкуйте за нашими новинами.

За словами офіційних осіб США та Великобританії, серія розподілених атак на кшталт "відмова в обслуговуванні" (DDoS) проти уряду України, як мінімум двох банків і вебхостингової компанії 15 лютого 2022 року була здійснена російськими хакерами, що підтримуються урядом.

Фокус повідомляв, що деякі урядові та приватні інтернет-ресурси України 15 лютого 2022 року зазнали потужної DDoS-атаки.

Одним із перших відновив свою роботу Приватбанк, його термінали почали працювати того ж дня, хоч і з деякими збоями.

Пізніше представники українського Міністерства оборони пояснили, що DDoS-атака на ресурси урядових установ, зокрема, на їхній сайт, вдалася, тому що зловмисникам вдалося знайти вразливі місця в коді.