На сайты Верховной Рады, Кабмина, МИД, СБУ и "24 канала" совершена кибератака

Ранее специалисты CERT-UA прогнозировали кибератаку на веб-ресурсы украинских ведомств на 22 февраля.

Атака на сайты Верховной Рады, правительства Украины и министерства иностранных дел началась сегодня, 23 февраля 2022 года. Интернет-соединение ни с одним из перечисленных ресурсов установить не удается, эту информацию проверил Фокус.

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Сайт СБУ в настоящее время частично загружается в браузер, но полный доступ к нему отсутствует.

[ + – ] Сайт СБУ почти не грузится

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил о том, что ведется "массовая DDoS-атака на наше государство".

"Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки", — написал чиновник.

Он отметил, что портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.

Ранее,15 февраля и 14 января 2022 года, также были атакованы украинские госсайты. В первом случай произошла ДДОС-атака, во втором — дефейс.

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По словам официальных лиц США и Великобритании, серия распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) против правительства Украины, как минимум двух банков и веб-хостинговой компании 15 февраля 2022 года была совершена российскими хакерами, поддерживаемыми правительством.

Фокус сообщал, что некоторые правительственные и частные интернет-ресурсы Украины 15 февраля 2022 года подверглись мощной DDoS-атаке.

Одним из первых восстановил свою работу Приватбанк, его терминалы начали работать в тот же день, хотя и с некоторыми сбоями.

Позднее представители украинского Министерства обороны объяснили, что DDoS-атака на ресурсы правительственных учреждений, в частности, на их сайт, удалась, потому что злоумышленникам удалось найти уязвимые места в коде.