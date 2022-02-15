"ПриватБанк" выдержал DDoS-атаку, банкоматы и терминалы начали работать, — пресс-служба

В настоящее время, по словам пресс-секретаря банка Олега Серги, наблюдается нестабильность в доступе к интернет-банкингу "Приват24".

Во вторник, 15 февраля, "ПриватБанк" в течение нескольких часов выдержал DDoS-атаку. Об этом Фокусу рассказал пресс-секретарь государственного банка Олег Серга.

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По его словам, сбой в "ПриватБанке", который был зафиксирован 15 февраля, связан с масштабной атакой.

Олег Серга подчеркнул, что в течение часа также не работали банкоматы и терминалы самообслуживания, но с 16:30 работа этих сервисов была возобновлена.

"В настоящее время мы наблюдаем нестабильность в доступе к Приват24", — продолжил пресс-секретарь "ПриватБанка" в комментарии Фокусу.

Олег Серга также заверил, что государственный банк сейчас прикладывает все усилия, чтобы обеспечить клиентам доступ ко всем услугам.

Напомним, 15 февраля клиентам "ПриватБанка" стали приходить сообщения о сбое в работе банкоматов государственного банка. СМС-ки рассылались гражданам с телефонного номера, который имеет код Польши. В киберполиции отреагировали на сообщения о сбое в работе банкоматов и назвали их частью информационной атаки.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО, комментируя кибератаку на "ПриватБанк", сообщил, что вкладам украинцев ничего не угрожает. По данным ведомства, злоумышленники направили свои действия исключительно на интернет-банкинг "Приват24".