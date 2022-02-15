Угрозы вкладам в Приватбанке нет, — СНБО о масштабной кибератаке на Украину

Кибератака, по данным Центра стратегических коммуникаций, была направлена исключительно на приложение "Приват24". В СНБО также сообщили, что перебои наблюдаются в работе другого госбанка — "Ощадбанк".

Приватбанк в течение последних нескольких часов находится под DdоS-атакой, однако никакой угрозы для денег вкладчиков нет. Об этом информирует пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО.

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По данным ведомства, кибератака была направлена исключительно на приложение "Приват24".

"Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме. Никакой угрозы для средств вкладчиков ПриватБанка нет", — говорится в сообщении Центра коммуникаций.

Сообщается, что перебои также наблюдаются в работе государственного "Ощадбанка" и интернет-банкинга "Ощад24". Ведомство при СНБО отмечает, что хакерской атаке подверглись еще сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

[ + – ] В СНБО прокомментировали кибератаку на "ПриватБанк" и "Ощадбанк"

Ранее сообщалось, что 15 февраля клиенты ПриватБанка получали сообщения о сбое в работе банкоматов госбанка. СМС-ки рассылались гражданам с телефонного номера, который имеет код Польши. Киберполиция назвала информационной атакой массовую отправку сообщений клиентам ПриватБанка о сбое в работе банкоматов.

Народный депутат Александр Дубинский, в свою очередь, сообщал, что государственный ПриватБанк подвергся хакерской атаке, из-за которой клиенты не могут воспользоваться сервисами банка.