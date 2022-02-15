Приватбанк подвергся хакерской атаке: не работает сайт и мобильное приложение

По словам народного депутата Александра Дубинского, причиной сбоя стала массированная DDoS-атака со стороны хакеров, которая наблюдается уже несколько часов.

В течение нескольких последних часов 15 февраля 2022 года сервисы "ПриватБанка" не работают. Технические сложности не дают возможности клиентам пользоваться многими видами услуг банка.

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Не работает приложение "Приват24" — при попытке зайти в приложение, появляется сообщение об ошибке. Многие клиенты банка испытывают проблемы с приемом и отправкой платежей.

[ + – ] Банк Приват - сервисы не работают

Также не работает и сайт "Приват 24" — он не загружается уже в течение довольно длительного времени.

[ + – ] Сайт Приват 24 не загружается

В соцсетях распространяют слухи о том, что сервисы банка были подвержены ДДОС-атакам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Дубинский. Издание Фокус направило запрос в пресс-службу "ПриватБанка", чтобы получить достоверную информацию. Следите за нашими новостями.

Ранее Фокус сообщал, что Киберполиция Украины опровергла сообщения о распространяемой информации в соцсетях касательно того, что банкоматы ПриватБанка не работают. Сотрудники службы назвали это "информационной атакой".

Тем временем, власти США и стран ЕС готовят свои банки к возможным кибератакам со стороны России.

Анонимный пользователь опубликовал базу данных, похищенную в результате кибератаки 14 января.