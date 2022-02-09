Власти ЕС и США готовят свои банки к российским кибератакам, — Reuters

Европейские и американские регуляторы считают, что РФ будет атаковать западные банки в ответ на антироссийские санкции, которые введут в случае нового вторжения России в Украину.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовит банки ЕС к возможным кибератакам, которые будет спонсировать Россия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, "осведомленных в этом вопросе".

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Ожидается, что кибератаки будут связаны с возможным вторжением РФ в Украину.

"В то время как регулятор был сосредоточен на обычных мошенничествах, которые процветали во время пандемии, украинский кризис переключил его внимание на кибератаки, инициированные из России", — сказал один из источников, добавив, что ЕЦБ "задавал банкам вопросы об их защите".

По словам осведомителя Reuters, банки проводили симуляции возможной кибервойны, чтобы проверить свою способность отражать хакерские атаки. Успешны ли были результаты учений источники агентства не сообщают.

Противостояние между Россией и Украиной, пишет Reuters, встревожило европейских политических и деловых лидеров. Они опасаются что крупная война в Восточной Европе нанесет ущерб всему региону.

О возможных российских кибератаках на банковский сектор предупреждают и в США. Так, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка официально предупредил финансовые учреждения, что Россия ответит хакерскими атаками на санкции США, которые будут введены если РФ вновь вторгнется в Украину.

Напомним, 14 января хакеры взломали сайты украинских правительственных структур, включая Кабмин, МИД, МВД, ГСЧС, казначейства и портал "Дія". На некоторых взломанных страницах появились сообщения с угрозами в адрес украинцев на украинском, русском и польском языках.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины эту кибератаку осуществила Россия.