"Бойтесь и ждите худшего": хакеры взломали украинские правительственные сайты (фото)

После масштабной хакерской атаки злоумышленники оставили сообщения с угрозами в адрес украинцев на трех языках.

Неизвестные хакеры совершили кибератаки на ряд украинских правительственных порталов. Об этом пишет Фокус.

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В частности, на нескольких правительственных сайтах после кибератак появились угрозы, которые были адресованы украинцам. На темном фоне были изображены перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины.

Чуть ниже злоумышленники оставили сообщения с угрозами сразу на трех языках — на украинском, русском и на польском.

"Украинец. Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — говорится в сообщении, которое на правительственных сайтах оставили хакеры.

[ + – ] Хакеры взломали ряд правительственных украинских сайтов

По состоянию на 07:30, после кибератак не работают несколько правительственных сайтов:

МИД Украины;

ГСЧС

Минобразования;

Минспорта

Государственного казначейства;

Министерства аграрной политики и продовольствия;

Кабинета министров;

Портал "Дія".

Пресс-служба министерства образования признала, что портал подвергся масштабной атаке в ночь с 13 на 14 января. Как рассказывают в профильном ведомстве, сейчас проводятся работы по устранению неполадок, а киберполиция изучает все нюансы кибератаки.

[ + – ] Сайт Кабмина не работает после масштабной кибератаки

[ + – ] Портал Дія не работает после масштабной кибератаки

[ + – ] Сайт МИД Украины не работает после кибератаки

[ + – ] Сайт Минагро не работает после масштабной кибератаки

Напомним, 20 декабря издание The New York Times предупреждало, что российские хакеры готовят после Рождества кибератаки против Украины, которые будут нацелены на критические объекты инфраструктуры. По данным журналистов, хакерские атаки могут стать почвой для начала широкомасштабных боевых действий.

Также Фокус рассказывал, что СБУ заблокировала свыше 50 хакерских атак против Украины. Злоумышленники с помощью кибератак пытались получить доступ к информационным системам органов государственной власти.