Россия готовит хакерскую атаку на критические объекты Украины после Рождества, — NYT

Кибератака может стать предвестником полномасштабного вторжения со стороны государства-агрессора. Вашингтон и Лондон уже предоставили Киеву экспертов по цифровой безопасности.

Россия может совершить хакерскую атаку на критические объекты украинской инфраструктуры после Рождества, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в стране и подготовить почву для полномасштабного вторжения. США и Великобритания уже направили в Украину экспертов по кибербезопасности, чтобы предотвратить негативные последствия от действий государства-агрессора. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщает издание The New York Times.

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По данным журналистов, кибератака может затронуть украинские электросети, банковскую систему и другие критические объекты экономики и власти Украины. Согласно оценкам американской разведки, цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным руководителем страны, подготовив таким образом повод для вторжения.

Американские чиновники отмечают, что кибератаки со стороны РФ против Украины никогда не прекращались, однако до недавнего времени их интенсивность оставалась низкой — за последний месяц российские хакеры снова активизировались в этом направлении. Более десятка официальных лиц обсуждали возможную киберугрозу со стороны России. По их мнению, хакерские атаки могут помочь российскому лидеру Владимиру Путину добиться главной цели — свержения украинских властей и замены их марионеточным правительством.

"Цель, как сказал один высокопоставленный сотрудник разведки, будет заключаться в том, что такая атака не потребует от (Путина) оккупации страны или перенесения таких санкций, которые почти наверняка последуют за физическим вторжением", — говорится в публикации.

Американские официальные лица в свою очередь отказались делиться с журналистами информацией о том, какая помощь была направлена в Украину для сдерживания кибератаки. Представитель британского правительства отметил, что помощь, которую оказывало королевство и его союзники, "носит оборонительный характер".

Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более крупного развертывания своей команды экспертов в Украине, включая ресурсы Киберкомандования США.

"С приближением праздников американские официальные лица заявляют, что они находятся в состоянии повышенной готовности. Но если Путин действительно начнет кибератаку, либо как отдельную акцию, либо как предвестник физического нападения, она, скорее всего, произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января, по мнению людей, проинформирован о данных разведки", — пишет издание.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия может предпринять попытку вторжения в Украину в январе-феврале 2022 года.

Также Фокус писал о том, как СБУ заблокировала 53 хакерские атаки против государственных органов Украины.