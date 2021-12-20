Росія готує хакерську атаку на критичні об'єкти України після Різдва, — NYT

Кібератака може стати провісником повномасштабного вторгнення з боку держави-агресора. Вашингтон та Лондон вже надали Києву експертів із цифрової безпеки.

Росія може зробити хакерську атаку на критичні об'єкти української інфраструктури після Різдва, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в країні та підготувати ґрунт для повномасштабного вторгнення. США та Великобританія вже направили в Україну експертів з кібербезпеки, щоб запобігти негативним наслідкам від дій держави-агресора. Про це з посиланням на офіційних американських осіб повідомляє видання The New York Times.

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За даними журналістів, кібератака може торкнутися українських електромереж, банківської системи та інших критичних об'єктів економіки та влади України. За оцінками американської розвідки, мета Росії полягає у тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим та беззахисним керівником країни, підготувавши таким чином привід для вторгнення.

Американські чиновники зазначають, що кібератаки з боку РФ проти України ніколи не припинялися, проте донедавна їхня інтенсивність залишалася низькою — за останній місяць російські хакери знову активізувалися у цьому напрямку. Понад десяток офіційних осіб обговорювали можливу кіберзагрозу з боку Росії. На їхню думку, хакерські атаки можуть допомогти російському лідеру Володимиру Путіну досягти головної мети — повалення української влади та заміни їх маріонетковим урядом.

"Мета, як сказав один високопоставлений співробітник розвідки, полягатиме в тому, що така атака не вимагатиме від (Путіна) окупації країни або перенесення таких санкцій, які майже напевно підуть за фізичним вторгненням", — йдеться у публікації.

Американські офіційні особи відмовилися ділитися з журналістами інформацією про те, яка допомога була направлена в Україну для стримування кібератаки. Представник британського уряду зазначив, що допомога, яку надавало королівство та його союзники, "носить оборонний характер".

Офіційні особи за умов анонімності розповіли, що Сполучені Штати розглядають можливість більшого розгортання своєї команди експертів в Україні, включаючи ресурси Кіберкомандування США.

"З наближенням свят американські офіційні особи заявляють, що вони перебувають у стані підвищеної готовності. Але якщо Путін справді почне кібератаку, або як окрему акцію, або як провісник фізичного нападу, вона, швидше за все, відбудеться після православного Різдва, наприкінці першого тижня січня, на думку людей, поінформованих про дані розвідки", — пише видання.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія може спробувати вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року.

Також Фокус писав про те, як СБУ заблокувала 53 хакерські атаки проти державних органів України.