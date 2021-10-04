СБУ заблокувала понад 50 кібератак проти органів держвлади України (фото)

Хакери намагалися отримати доступ до ресурсів, поширювали шкідливе ПЗ і атакували вебдодатки.

СБУ відзвітувала про блокування у вересні 53 кібератак, які були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади України.

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Про це інформує пресслужба відомства.

За даними силовиків, хакерські атаки вдалося виявити після аналізу більше 33 тис. критичних інцидентів у сфері інформаційної безпеки країни.

В СБУ відзначили, що основними видами кібератак були:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

атаки на вебдодатки (Web App Attack);

шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Пресцентр відомства зазначив, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки функціонує система SIEM, яка в режимі реального часу відстежує всі події та аналізує стан інформаційної безпеки України.

[ + – ] Кібератаки в Україні Фото: СБУ

Раніше Фокус повідомляв, що сайти президента та СБУ впали після кібератаки. Масштабна хакерська атака була зафіксована в липні, у результаті якої перестали працювати сайти глави держави, СБУ та інших органів державної влади. Функціонування порталів вдалося відновити через резервні канали зв'язку.

Також Фокус розповідав, що російські хакери тестують кібератаки на Україні перед можливим ударом по США. За даними Офісу президента, хакери з РФ розглядають Україну як тестовий майданчик, на якому вони відпрацьовують тактику з кібератак перед можливим хакерським "нападом" на США.