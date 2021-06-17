Хакери РФ тестують кібератаки на Україні перед можливим нападом на США, — Офіс президента

За словами Володимира Зеленського, жителі США повинні турбуватися про те, що відбувається в Криму та на Донбасі, оскільки війна може прийти в їхні будинки.

В Офісі президента України розраховують на підтримку США в умовах російської агресії і на швидкий вступ до НАТО.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це інформує пресслужба ОПУ.

У відомстві зазначили, що глава держави Володимир Зеленський під час інтервʼю телеканалу CBS запросив американських журналістів на передову, де вони обговорювали військову агресію Російської Федерації.

На питання журналістів, чому звичайні жителі США повинні турбуватися про те, що відбувається в Криму та на Донбасі, Володимир Зеленський відповів так: "Завтра це може трапитися в їхніх будинках. Чому ні?".

Експерти впевнені, що на сьогоднішній день російські хакери використовують Україну як тестовий майданчик, щоб відпрацювати тактики з кібератак, які в майбутньому вони можуть здійснити проти Сполучених Штатів.

США продовжують підтримувати Україну в умовах російської агресії грошима, сучасним озброєнням і навчанням наших військовослужбовців. Але офіційний Київ, за словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, хоче, щоб США підтримали Україну під час інтеграції в НАТО.

"Ми сподіваємося і віримо, що наш стратегічний партнер США допоможе нам сьогодні — зараз, не за один-два роки, а зараз", — цитує Єрмака пресслужба Офісу президента України.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський попередив світ про небезпеку з боку Володимира Путіна. За його словами, у лідера Кремля є неоімперські амбіції, і цивілізований світ повинен разом протистояти агресії Росії.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський очікує запрошення України в НАТО. За словами глави держави, місце України в НАТО знаходиться не за "лаштунками" Альянсу.