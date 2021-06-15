"У Путіна неоімперські амбіції": Зеленський попередив, що війна може прийти в будинки американців (відео)

За словами президента, весь світ повинен протистояти Росії і Путіну, в яких є неоімперські погляди.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США повинні перейматися тим, що відбувається на Донбасі й у Криму, оскільки війна може прийти в їхні будинки.

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Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю телеканалу CBS.

За словами журналістів, Володимир Зеленський заговорив про прихід можливої війни в будинки американців напередодні саміту Байдена та Путіна, який відбудеться 16 червня в Женеві.

Співрозмовники із CBS поцікавилися, чому пересічні американці повинні перейматися тим, що відбувається на Донбасі й у Криму. Президент України Володимир Зеленський попередив, що у Володимира Путіна є неоімперські амбіції щодо Росії, щоб знову контролювати своїх сусідів.

"Вони не хочуть робити нас вільними. Це (війна — ред.) може завтра статися в їхніх будинках (будинках американців — ред.)", — відповів глава держави.

Також повідомляється, що американські журналісти повинні були вирушити в зону проведення ООС, але їхній візит почався зі сніданку в квартирі батьків Володимира Зеленського в Кривому Розі.

"Ми не очікували неформального сніданку — сало на житньому хлібі, сашимі з лосося, домашнє печиво і чарки бренді — з президентом Володимиром Зеленським та його літніми батьками на їхній крихітній радянській кухні", — додали журналісти CBS.

[ + – ] Візит Зеленського і журналістів США на Донбас

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський вимагає від Джо Байдена конкретики щодо ПДЧ в НАТО. Він зазначив, що США й МВФ повинні зрозуміти проблеми Києва, перш ніж висувати вимоги про "несправедливі" реформи.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський очікує запрошення України в НАТО. За його словами, місце України в НАТО знаходиться не за "лаштунками" Альянсу.